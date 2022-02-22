Üç Kız Kardeş Türkan kimdir? Özgü Kaya kaç yaşında? İşte Özgü Kaya’nın oynadığı diziler

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Ve ilk adım atıldı... Rusyaya büyük yaptırımVe ilk adım atıldı... Rusya'ya büyük yaptırım#Rusya
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı Elektrikte indirimli tarife 1 MarttaCumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Elektrikte indirimli tarife 1 Mart'ta#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Dünya gündemine bomba gibi düştü 2 ay önceden tarih vermiş...Dünya gündemine bomba gibi düştü! 2 ay önceden tarih vermiş...#Vladimir Zhirinovsky
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusyanın kararı kabul edilemezCumhurbaşkanı Erdoğan: 'Rusya'nın kararı kabul edilemez'#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Putinin Ukrayna kararı dünyada ilk manşetPutin'in Ukrayna kararı dünyada ilk manşet!#RUSYA
Rusya piyasaları sarstı 7 yılın zirvesiRusya piyasaları sarstı! 7 yılın zirvesi#Petrol Fiyatları
Aracın yaşı ve kontrata dikkat Koronavirüs sonrası çok arttı... Herkesin başına gelebilirAracın yaşı ve kontrata dikkat! Koronavirüs sonrası çok arttı... Herkesin başına gelebilir#Araç Kiralama
BM Güvenlik Konseyi toplandı Rusya düellosuBM Güvenlik Konseyi toplandı! Rusya düellosu#BM Güvenlik Konseyi
Yangında büyük şüphe... 400 milyon doları alevler yok ettiYangında büyük şüphe... 400 milyon doları alevler yok etti!#Kargo Gemisi
Suriyelilere seyreltme planıSuriyelilere seyreltme planı#Suriyeliler
Sosyal medya dolandırıcılarından yeni yöntem Bunu yaparsanız: YandınızSosyal medya dolandırıcılarından yeni yöntem! Bunu yaparsanız: Yandınız#İstanbul
Tahtı, daha oturmadan elinden aldılar'Tahtı, daha oturmadan elinden aldılar'#Prens George
Anne adım adım iz sürdü, kızıymış gibi yazıştı Tacizciyi görünce şok olduAnne adım adım iz sürdü, kızıymış gibi yazıştı! Tacizciyi görünce şok oldu#İzmir
Sürpriz ikili Sevgilisinden flaş hamle...Sürpriz ikili! Sevgilisinden flaş hamle...#Aslı Bekiroğlu
Şarkı yarışmasıyla ünlenmişti: Hayat öyküsü 31 yılda bitti, kalplere dokunan şarkıları kaldı gerideŞarkı yarışmasıyla ünlenmişti: Hayat öyküsü 31 yılda bitti, kalplere dokunan şarkıları kaldı geride#Jane Marczewski
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

Üç Kız Kardeş Türkan kimdir? Özgü Kaya kaç yaşında? İşte Özgü Kaya’nın oynadığı diziler

#Özgü Kaya#Üç Kız Kardeş Türkan#Üç Kız Kardeş

Üç Kız Kardeş dizisinde Türkan karakteri merak edilen isimlerden biri oldu. Yeni dizi Üç Kız Kardeş’te yer alan Türkan, peri masalı içindeki bir Külkedisi, masalsı şatoya kapatılmış bir Rapunzeldir. Ailenin ilk göz ağrısı olan Türkan karakterine Özgü Kaya hayat veriyor. Peki, Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya kimdir, kaç yaşında?

1/3Üç Kız Kardeş Türkan kimdir Özgü Kaya kaç yaşında İşte Özgü Kaya’nın oynadığı diziler

Özgü Kaya, Üç Kız Kardeş oyuncuları arasında yer alıyor. Üç Kız Kardeş dizisinde Türkan karakterine hayat veren Özgü Kaya’nın oynadığı diziler arasında Kutül Amare ve Kimse Bilmez dizisi de yer alıyor. İşte Özgü Kaya hakkında merak edilenler

2/3ÖZGÜ KAYA KİMDİR

ÖZGÜ KAYA KİMDİR?

1996 yılında İstanbul'da doğan Özgü Kaya, eğitimine İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda devam ediyor. Kaya, ilk oyunculuk deneyimini Erdal Beşikçioğlu, Gökçe Bahadır ve Rojda Demirer'in başrolünü paylaştığı Adı Efsane dizisinde Sibel Yılmaz olarak yaşadı.

Özgü Kaya, TRT1 ekranında yayınlanan Mehmetçik Kutül Amare dizisinde kendini gösterdi. Bu dizide Zeynep karakterine hayat veren Özgü Kaya için Kimse Bilmez dizisi geniş kitleler tarafından tanınmasını sağladı. Kimse Bilmez oyuncusu Özgü Kaya dizide Sevda karakterine hayat verdi.

3/3ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜRKAN’IN HİKAYESİ

ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜRKAN’IN HİKAYESİ

Türkan, peri masalı içindeki bir Külkedisi, masalsı şatoya kapatılmış bir Rapunzel... Hayatı dışardan masal alemi gibi görünse de kapalı kapıların arkasında sadece Türkan’ın gözyaşları vardır. Türkan, güzelliği dışında hiçbir meziyete sahip olmadığını düşünmüştür hep. Öyle olmasa annesi onu sadece “güzelim” diye sevmezdi. Ailenin ilk göz ağrısı olan Türkan her zaman annesinin güzel, narin, kırılgan kızıydı, onun hep korunmaya muhtaç olduğunu düşünürdü, onu öyle yetiştirdi. O yüzdendir ki Türkan hayatındaki hiçbir şeyi seçme hakkına sahip olmadı. Kocasını da evlendikten sonra yaşadığı cehennem hayatını da kendi seçmedi. Merdivensiz kuleye kapatılmış bir Rapunzel olarak kaderine daha ne kadar razı olacağını kimse bilmemektedir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Özgü Kaya#Üç Kız Kardeş Türkan#Üç Kız Kardeş