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Üç Kız Kardeş Türkan kimdir, kaç yaşında? İşte Özgü Kaya’nın oynadığı diziler

#Üç Kız Kardeş#Üç Kız Kardeş Türkan#Özgü Kaya

Üç Kız Kardeş dizisinde Türkan karakteri merak edilen isimlerden biri oldu. Kanal D ekranlarında yayınlanan Üç Kız Kardeş geçtiğimiz hafta ilk bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Dizide kardeşlerden birini Özgü Kaya canlandırıyor. Peki, Özgü Kaya kimdir, kaç yaşında? İşte Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya’nın oynadığı diziler

1/3Üç Kız Kardeş Türkan kimdir, kaç yaşında İşte Özgü Kaya’nın oynadığı diziler

Üç Kız Kardeş Türkan’ın kim olduğu ve yaşı merak ediliyor. Yeni dizi Üç Kız Kardeş’te yer alan Türkan, peri masalı içindeki bir Külkedisi, masalsı şatoya kapatılmış bir Rapunzeldir. Üç Kız Kardeş dizisinde Türkan karakterine Özgü Kaya hayat veriyor. Özgü Kaya’nın oynadığı diziler arasında Kutül Amare ve Kimse Bilmez dizisi de yer alıyor.

2/3ÖZGÜ KAYA KİMDİR

ÖZGÜ KAYA KİMDİR?

1996 yılında İstanbul'da doğan Özgü Kaya, eğitimine İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda devam ediyor. Kaya, ilk oyunculuk deneyimini Erdal Beşikçioğlu, Gökçe Bahadır ve Rojda Demirer'in başrolünü paylaştığı Adı Efsane dizisinde Sibel Yılmaz olarak yaşadı.

Özgü Kaya, TRT1 ekranında yayınlanan Mehmetçik Kutül Amare dizisinde kendini gösterdi. Bu dizide Zeynep karakterine hayat veren Özgü Kaya için Kimse Bilmez dizisi geniş kitleler tarafından tanınmasını sağladı. Kimse Bilmez oyuncusu Özgü Kaya dizide Sevda karakterine hayat verdi.

3/3ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜRKAN’IN HİKAYESİ

ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜRKAN’IN HİKAYESİ

Türkan, peri masalı içindeki bir Külkedisi, masalsı şatoya kapatılmış bir Rapunzel... Hayatı dışardan masal alemi gibi görünse de kapalı kapıların arkasında sadece Türkan’ın gözyaşları vardır. Türkan, güzelliği dışında hiçbir meziyete sahip olmadığını düşünmüştür hep. Öyle olmasa annesi onu sadece “güzelim” diye sevmezdi. Ailenin ilk göz ağrısı olan Türkan her zaman annesinin güzel, narin, kırılgan kızıydı, onun hep korunmaya muhtaç olduğunu düşünürdü, onu öyle yetiştirdi. O yüzdendir ki Türkan hayatındaki hiçbir şeyi seçme hakkına sahip olmadı. Kocasını da evlendikten sonra yaşadığı cehennem hayatını da kendi seçmedi. Merdivensiz kuleye kapatılmış bir Rapunzel olarak kaderine daha ne kadar razı olacağını kimse bilmemektedir.

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#Üç Kız Kardeş#Üç Kız Kardeş Türkan#Özgü Kaya