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ÜÇ KIZ KARDEŞ OYUNCU KADROSU: Üç Kız Kardeş dizinin oyuncuları kimler, konusu ne, nerede çekiliyor?

#Üç Kız Kardeş#Dizi#Televizyon

Üç Kız Kardeş oyuncuları, dizinin 3. bölümü ile gündeme geldi. Kanal D’nin, Salı akşamı yeni bölümleri ile izleyicisiyle buluşan, İclal Aydın’ın aynı adlı romanından uyarlanan dizisi “Üç Kız Kardeş” yeni bölümü ile ekranlarda fırtınalar estirecek. 90’ların özlenen aile sıcaklığını izleyici ile buluşturan, samimi ve sıcak hikayesi ile herkesin gönlünde taht kuran dizide Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven gibi isimler yer alıyor. Türkan, Dönüş ve Derya'ya hayat veren oyuncuların performansları ise izleyenlerin dikkatini çekti. Peki, Üç Kız Kardeş dizisi oyuncuları kimler, konusu ne, nerede çekiliyor? İşte, Üç Kız Kardeş oyuncu kadrosu.

1/6ÜÇ KIZ KARDEŞ OYUNCU KADROSU: Üç Kız Kardeş dizinin oyuncuları kimler, konusu ne, nerede çekiliyor

Üç Kız Kardeş dizisi oyunları ve konusu ile dikkatleri üzerine toplamaya devam ediyor. Çekimleri Ayvalık’ta gerçekleşen birbirine çok bağlı Türkan, Dönüş ve Derya isimli kız kardeşlerin hikayesini anlatan Kanal D'nin yeni dizisi Üç Kız Kardeş'in senaryosunu Betül Yağsağan kaleme alıyor. Üç Kız Kardeş’in yeni bölümünde neler olacağı ise şimdiden merak konusu olurken, gözler bir kez daha oyuncu kadrosuna çevrildi. Dizide Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya gibi isimler yer alıyor.

2/6ÜÇ KIZ KARDEŞ OYUNCULARI KİMLER

ÜÇ KIZ KARDEŞ OYUNCULARI KİMLER?

Üç Kız Kardeş dizisi oyuncuları arasında Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever, Tayfun Eraslan, Benian Dönmez, Nazlı Senem Ünal, Murat Çidamlı, Demircan Kaçel, Vural Şahanoğlu, Hakan Atalay , Mert Özcan, Ece Baliç gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

3/6ÜÇ KIZ KARDEŞ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR

ÜÇ KIZ KARDEŞ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Aile ve kardeşlik bağlarını anlatan dizinin çekimleri Ayvalık’ın eşsiz doğasında gerçekleşiyor.

4/6ÜÇ KIZ KARDEŞ DİZİSİNİN KONUSU

ÜÇ KIZ KARDEŞ DİZİSİNİN KONUSU

Türkan, Dönüş ve Derya... Biri güzelliği, biri uysallığı, diğeri de asiliğiyle dillere destan, birbirlerine delicesine bağlı üç kız kardeş... Yaşıtları gibi basit hayaller kurarken ne geçmişlerindeki gölge onların peşini bırakacak, ne de talihleri onlardan yana olacaktır. Üç kız kardeş, anne ve babalarıyla mutlu bir hayat sürerken Türkan’ın yaptığı evlilikle birlikte kara bulutlar ailenin üstünde gezinmeye başlayacak, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Türkan, mahsur kaldığı masalsı şatoda mutsuzluğuna kılıflar dikmeye çalışırken Dönüş’ün hayatı, geçmişten gelen büyük sırla alt üst olacak, Derya da dönüşü olmayan bir yola adım atacaktır. Sadık ve Nesrin’se kızlarını uçurumun kenarından alabilmek için bazen kendilerini, bazen de birbirlerini kaybetme noktasına geleceklerdir.

5/6ÜÇ KIZ KARDEŞ KİTABI KONUSU

ÜÇ KIZ KARDEŞ KİTABI KONUSU

Bir zamanlar, bir ülkenin en güzel denizine bakan bir evde üç kız kardeş yaşardı. İsimleri Türkân, Dönüş ve Derya idi. Babaları Sadık Bey ve anneleri Nesrin Hanım’la birlikte geceleri kucak kucağa oturur, gelecekte onları bekleyen şahane yılların hayallerini kurarlardı.

6/6ÜÇ KIZ KARDEŞ OYUNCU KADROSU: Üç Kız Kardeş dizinin oyuncuları kimler, konusu ne, nerede çekiliyor

Türkân, Dönüş ve Derya’nın, Ayvalık’ın çam kokulu sokaklarında geçen masal gibi çocukluğu, onları yetişkin dünyasının acımasızlığına hazırlamamıştı belki. Hiçbir hayatın, hiçbir seçimin göründüğü kadar kolay olmadığını, bazen en büyük, en akla gelmeyecek sırların en güvendiklerimizin kalbinde saklandığını, en korkulacak hastalıkların gün gelip geçmişi derleyip toplayabileceğini anlamak zaman istiyordu. Ayvalık’ın denize uzanan taş sokaklarından, nice yaşamlar görüp geçirmiş zeytin ağaçlarından, hayatın kaynağından akan suyundan, eski evlerinden doğmuş bir aile hikâyesi Üç Kız Kardeş. Bir mutsuzluk hikâyesi değil; neşeli günleri yâd ede ede iyiliğe dönüşün hikâyesi. İyileşmenin yolculuğu…

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#Üç Kız Kardeş#Dizi#Televizyon