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Televizyon
Haber Giriş: 11 Ocak 2022 - 15:36 | 

Üç Kız Kardeş oyuncuları kimler? Üç Kız Kardeş dizisinin kadrosu ve konusu hakkında bilgiler

Üç Kız Kardeş dizisinin detayları belli oldu. Yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği, İclal Aydın’ın satış rekorları kıran aynı isimli romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş’in çekimleri Ayvalık’ta gerçekleştiriliyor. Peki, Üç Kız Kardeş oyuncuları kimler? Üç Kız Kardeş dizisinin kadrosu ve konusu hakkında bilgiler

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1
Kanal D’nin, yapımını Süreç Film’in yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği, İclal Aydın’ın satış rekorları kıran, aynı isimli romanından uyarlanan yeni dizisi Üç Kız Kardeş’in hazırlıkları tüm hızla devam ediyor.
2
Dizinin oyuncu kadrosunda; Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever, Tayfun Eraslan, Benian Dönmez, Nazlı Senem Ünal, Murat Çidamlı, Demircan Kaçel, Vural Şahanoğlu, Hakan Atalay , Emre Kıvılcım, Mert Özcan, Ece Baliç gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.
3
Ocak ayında yayınlanması planlanan dizi birbirine çok bağlı Türkan, Dönüş ve Derya isimli kız kardeşlerin hikayesini anlatacak. Çekimleri Ayvalık’ta başlayacak olan dizide, İclal Aydın kızların annesini oynayacak.
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