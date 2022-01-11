Üç Kız Kardeş oyuncuları kimler? Üç Kız Kardeş dizisinin kadrosu ve konusu hakkında bilgiler

Kanal D’nin, yapımını Süreç Film’in yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği, İclal Aydın’ın satış rekorları kıran, aynı isimli romanından uyarlanan yeni dizisi Üç Kız Kardeş’in hazırlıkları tüm hızla devam ediyor.