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Üç Kız Kardeş oyuncuları kimdir, konusu nedir? Üç Kız Kardeş dizisi oyuncuları ve konusu

#Üç Kız Kardeş#Üç Kız Kardeş Oyuncuları#Üç Kız Kardeş Dizisi

Üç Kız Kardeş dizisi oyuncuları ve konusu araştırılıyor. Üç Kız Kardeş dizisi ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan iddialı dizi Üç Kız Kardeş Birbirine çok bağlı Türkan, Dönüş ve Derya isimli kız kardeşlerin hikayesini anlatacak. Peki, Üç Kız Kardeş oyuncuları kimdir, konusu nedir?

1/9Üç Kız Kardeş oyuncuları kimdir, konusu nedir Üç Kız Kardeş dizisi oyuncuları ve konusu

Üç Kız Kardeş oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Üç Kız Kardeş dizisi oyuncu kadrosunda birbirinden iddialı isimler yer alıyor. Aile ve kardeşlik bağlarını anlatan dizinin çekimleri Ayvalık’ın eşsiz doğasında gerçekleşiyor. Üç Kız Kardeş oyuncuları arasında Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya gibi isimler yer alıyor. Dizi İclal Aydın’ın çok satan romanı Üç Kız Kardeş’ten uyarlama.

2/9ÜÇ KIZ KARDEŞ KONUSU

ÜÇ KIZ KARDEŞ KONUSU

Türkan, Dönüş ve Derya... Biri güzelliği, biri uysallığı, diğeri de asiliğiyle dillere destan, birbirlerine delicesine bağlı üç kız kardeş... Yaşıtları gibi basit hayaller kurarken ne geçmişlerindeki gölge onların peşini bırakacak, ne de talihleri onlardan yana olacaktır. Üç kız kardeş, anne ve babalarıyla mutlu bir hayat sürerken Türkan’ın yaptığı evlilikle birlikte kara bulutlar ailenin üstünde gezinmeye başlayacak, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Türkan, mahsur kaldığı masalsı şatoda mutsuzluğuna kılıflar dikmeye çalışırken Dönüş’ün hayatı, geçmişten gelen büyük sırla alt üst olacak, Derya da dönüşü olmayan bir yola adım atacaktır. Sadık ve Nesrin’se kızlarını uçurumun kenarından alabilmek için bazen kendilerini, bazen de birbirlerini kaybetme noktasına geleceklerdir. 

3/9ÜÇ KIZ KARDEŞ OYUNCULARI

ÜÇ KIZ KARDEŞ OYUNCULARI

Üç Kız Kardeş dizisi oyuncuları arasında Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever, Tayfun Eraslan, Benian Dönmez, Nazlı Senem Ünal, Murat Çidamlı, Demircan Kaçel, Vural Şahanoğlu, Hakan Atalay , Mert Özcan, Ece Baliç gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

4/9Üç Kız Kardeş oyuncuları kimdir, konusu nedir Üç Kız Kardeş dizisi oyuncuları ve konusu

Sadık – Reha Özcan

5/9Üç Kız Kardeş oyuncuları kimdir, konusu nedir Üç Kız Kardeş dizisi oyuncuları ve konusu

Nesrin – İclal Aydın

6/9Üç Kız Kardeş oyuncuları kimdir, konusu nedir Üç Kız Kardeş dizisi oyuncuları ve konusu

Somer -Berker Güven

7/9Üç Kız Kardeş oyuncuları kimdir, konusu nedir Üç Kız Kardeş dizisi oyuncuları ve konusu

Dönüş – Almila Ada

8/9Üç Kız Kardeş oyuncuları kimdir, konusu nedir Üç Kız Kardeş dizisi oyuncuları ve konusu

Türkan – Özgü Kaya

9/9Üç Kız Kardeş oyuncuları kimdir, konusu nedir Üç Kız Kardeş dizisi oyuncuları ve konusu

Derya – Melisa Berberoğlu

Rüçhan – Veda Yurtsever

Özer – Tayfun Eraslan

Nezahat – Benian Dönmez

Mine – Nazlı Senem Ünal

Mesut – Demircan Kaçel

Serdar – Vural Şahanoğlu

Fatih- Hakan Atalay

Hakan – Mert Özcan

Dilek – Ece Baliç

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