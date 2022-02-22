Üç Kız Kardeş nerede çekiliyor? Üç Kız Kardeş dizisi hakkında detaylar

Üç Kız Kardeş’in nerede çekildiği araştırılıyor. Üç Kız Kardeş bu akşam ilk bölümü ile ekrana gelecek. Birbirine çok bağlı Türkan, Dönüş ve Derya isimli kız kardeşlerin hikayesini anlatmaya hazırlanan dizinin yönetmen koltuğunda Eda Teksöz’ün otururuken, senaryosunu ise Betül Yağsağan kaleme alıyor. Dizinin çekimleri Ayvalık’ta gerçekleştiriliyor.