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Üç Kız Kardeş nerede çekiliyor? Üç Kız Kardeş dizisi hakkında detaylar

#Üç Kız Kardeş#Üç Kız Kardeş Dizisi #Üç Kız Kardeş Çekim Yerleri

Üç Kız Kardeş dizisi ilk bölümü ile bu akşam izleyici karşısına çıkacak. Kanal D ekranlarında yayınlanan Üç Kız Kardeş’in çekim yerleri merak ediliyor. Oyuncuları arasında Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada gibi isimlerin yer aldığı dizi her hafta salı akşamları yayınlanacak. Peki, Üç Kız Kardeş nerede çekiliyor?

1/3Üç Kız Kardeş nerede çekiliyor Üç Kız Kardeş dizisi hakkında detaylar

Üç Kız Kardeş’in nerede çekildiği araştırılıyor. Üç Kız Kardeş bu akşam ilk bölümü ile ekrana gelecek. Birbirine çok bağlı Türkan, Dönüş ve Derya isimli kız kardeşlerin hikayesini anlatmaya hazırlanan dizinin yönetmen koltuğunda Eda Teksöz’ün otururuken, senaryosunu ise Betül Yağsağan kaleme alıyor. Dizinin çekimleri Ayvalık’ta gerçekleştiriliyor.

2/3ÜÇ KIZ KARDEŞ NEREDE ÇEKİLİYOR

ÜÇ KIZ KARDEŞ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Üç Kız Kardeş dizisinin çekimleri Ayvalık’ta gerçekleştiriliyor. Çekimleri Ayvalık’ın eşsiz doğasında gerçekleşen dizi, aile ve kardeşlik bağlarını anlatıyor.

3/3Üç Kız Kardeş nerede çekiliyor Üç Kız Kardeş dizisi hakkında detaylar

Yapımını Süreç Film’in yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği dizinin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Üç Kız Kardeş dizisinin kadrosunda Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever, Tayfun Eraslan, Benian Dönmez, Nazlı Senem Ünal, Murat Çidamlı, Demircan Kaçel, Vural Şahanoğlu, Hakan Atalay , Emre Kıvılcım, Mert Özcan, Ece Baliç gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor. Birbirine çok bağlı Türkan, Dönüş ve Derya isimli kız kardeşlerin hikayesini anlatmaya hazırlanan dizinin yönetmen koltuğunda Eda Teksöz’ün otururuken, senaryosunu ise Betül Yağsağan kaleme alıyor.

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#Üç Kız Kardeş#Üç Kız Kardeş Dizisi #Üç Kız Kardeş Çekim Yerleri