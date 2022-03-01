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İclal Aydın'ın Üç Kız Kardeş kitabının konusu ne? Üç Kız Kardeş dizisi uyarlama mı? Üç Kız Kardeş kitabı hakkında bilgiler

#Üç Kız Kardeş#İclal Aydın#Kanal D

Üç Kız Kardeş kitabının konusu, dizinin 2. bölümü ile yeniden gündeme geldi. Çekimleri Ayvalık’ta gerçekleşen birbirine çok bağlı Türkan, Dönüş ve Derya isimli kız kardeşlerin hikayesini anlatan Kanal D'nin yeni dizisi Üç Kız Kardeş'in senaryosunu Betül Yağsağan kaleme alıyor. İclal Aydın'ın romanından uyarlanan dizi yeni bölümüyle de dikkat çekmeye devam ediyor. Peki, Üç Kız Kardeş kitabının konusu ne, hangi kitaptan uyarlama? İşte, Üç Kız Kardeş kitabının konusu ile ilgili ayrıntılar.

1/4İclal Aydının Üç Kız Kardeş kitabının konusu ne Üç Kız Kardeş dizisi uyarlama mı Üç Kız Kardeş kitabı hakkında bilgiler

Üç Kız Kardeş dizisi 1 Mart Salı akşamı Kanal D ekranlarında seyirci karşısına çıktı. Kanal D’nin, yapımı Süreç Film, yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği Üç Kız Kardeş dizisi İclal Aydın’ın satış rekorları kıran Üç Kız Kardeş romanından uyarlanıyor. Kitapta Türkân, Dönüş ve Derya’nın hikayesi anlatılıyor.

2/4ÜÇ KIZ KARDEŞ KİTABI KONUSU

ÜÇ KIZ KARDEŞ KİTABI KONUSU

Bir zamanlar, bir ülkenin en güzel denizine bakan bir evde üç kız kardeş yaşardı. İsimleri Türkân, Dönüş ve Derya idi. Babaları Sadık Bey ve anneleri Nesrin Hanım’la birlikte geceleri kucak kucağa oturur, gelecekte onları bekleyen şahane yılların hayallerini kurarlardı.

3/4İclal Aydının Üç Kız Kardeş kitabının konusu ne Üç Kız Kardeş dizisi uyarlama mı Üç Kız Kardeş kitabı hakkında bilgiler

Türkân, Dönüş ve Derya’nın, Ayvalık’ın çam kokulu sokaklarında geçen masal gibi çocukluğu, onları yetişkin dünyasının acımasızlığına hazırlamamıştı belki. Hiçbir hayatın, hiçbir seçimin göründüğü kadar kolay olmadığını, bazen en büyük, en akla gelmeyecek sırların en güvendiklerimizin kalbinde saklandığını, en korkulacak hastalıkların gün gelip geçmişi derleyip toplayabileceğini anlamak zaman istiyordu.

4/4İclal Aydının Üç Kız Kardeş kitabının konusu ne Üç Kız Kardeş dizisi uyarlama mı Üç Kız Kardeş kitabı hakkında bilgiler

Ve zamanın ilaç olmadığı bir yara var mıydı dünyada?

Ayvalık’ın denize uzanan taş sokaklarından, nice yaşamlar görüp geçirmiş zeytin ağaçlarından, hayatın kaynağından akan suyundan, eski evlerinden doğmuş bir aile hikâyesi Üç Kız Kardeş. Bir mutsuzluk hikâyesi değil; neşeli günleri yâd ede ede iyiliğe dönüşün hikâyesi. İyileşmenin yolculuğu…

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#Üç Kız Kardeş#İclal Aydın#Kanal D