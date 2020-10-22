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Hürriyet
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Kelebek
Haber Giriş: 22 Ekim 2020 - 14:47 | 

Üç gün hastalığı nedir?

Hayvanların telef olmasına neden olan üç gün hastalığı, insanları da tehdit eden hastalıklar arasında yer almaktadır. Benekli kanat yapısına sahip olan ve normal sineklere göre daha kambur bir yapıya sahip olan sinekler tarafından bulaşan üç gün hastalığı, tıbbi tabirle ise Bovine Ephemeral Fever (BEF) olarak bilinmektedir. Peki, üç gün hastalığı nedir ve bulaştığı nasıl anlaşılır? İşte, üç gün hastalığı hakkında merak edilen bazı bilgiler

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Bovine Ephemeral Fever (BEF), rhabdoviruslar tarafından meydana getirilen, yüksek ateş, kaslarda sertlik, topallık, kas titremeleri, felç ve lenf yumrularının şişmesiyle karakterize bir hastalıktır.

Hastalık, threeday sickness (sığırların üç gün hastalığı), stiff sickness, dengue fever of cattle, bovine epizootic fever veya lazy man’s disease gibi isimlerle de anılmaktadır

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Bovine Ephemeral Fever Virusu (BEFV) ilk kez 1906 yılında Güney Afrika’da tanımlanmıştır. Enfeksiyon Afrika, Avustralya, Asya’nın tropikal ve subtropikal bölgelerinde endemik seyirgöstermektedir. Enfeksiyon merkezinin Rusya olduğuna dair serolojik çalışmalar mevcuttur.

19. Yüzyılın ortalarına doğru Orta Asya’da, Kenya, Güney Afrika, Endonezya, Hindistan, Mısır, Filistin, Avustralya ve Doğu Afrika’da bildirilmiş olup, 1949 yılında Japonya’da ilk kez rapor edilmiştir.

BEF başlıca Culicoides spp. türü sineklerle bulaştığı için coğrafik dağılımı dünyanın tropik ve subtropik bölgelerinde geniş bir alana ulaşmasına neden olmuştur. Bazı ülkelerde çoğu yıllar epizootik vakalar halinde salgınlar görülmüştür. Enfeksiyon batı yarıküre ile Kuzey-Güney Amerika’da da bildirilmiştir. Yeni Zelanda ve Pasifik adalarının ari olduğu bilinmektedir. Güney Afrika, Hindistan, Japonya ve Avustralya’nın bazı bölümlerinde hastalık enzootik seyir göstermektedir

Ülkemizde 4-5 yıl aralıklarla ortaya çıktığı rapor edilen hastalık, 2008 yılında yaz ve sonbahar aylarında Adana, Osmaniye,Gaziantep, Hatay, Adıyaman ve Şanlıurfa’da görülmüştür.

Aynı yıl içerisinde Aydın yöresinde de BEF klinik vakalararastlanmıştır. Son olarak 2012 yılında Adana ili’nde salgın başlamış, Türkiye’nin doğu, güney, batı, Karadeniz ve Marmara bölgesi illeri’nde 20.000’den fazla sığırı etkilediği tahmin edilmektedir. (

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Bovine Ephemeral Fever (BEF) ya da sığırların üç gün hastalığı,insektlerle nakledilen akut viral bir hastalıktır. Sığırlar doğalkonakçılar olup, yabani ruminantlarda da sublinik enfeksiyonlarınvarlığı bildirilmektedir. Hastalık aniden başlar ve birdenbire etrafayayılma özelliği gösterir. Ağırlık kaybı, süt veriminde azalma, abortve boğalarda infertilite sonucu önemli ekonomik kayıplara neden olanbir hastalıktır

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