Sosyal medyaya özel resimli kandil mesajları | Regaip Kandili mesajları 2020
2020'nin ilk kandilini sevdiklerinden uzakta geçiren vatandaşlar, kalplerinden geçen güzel dilekleri ifade edebilecek Regaip Kandili mesajlarını araştırıyor. Sosyal medyanın da en çok konuşulan konusu olan Regaip Kandili'nde en çok araştırılan konuların başında kandil mesajları geliyor. İşte sosyal medyadan da paylaşabileceğiniz resimli kandil mesajları...
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Regaip Kandili, milyonlarca Müslüman tarafından dualarla idrak edilirken, bugünün anlam ve önemine işaret eden kandil mesajları da günün en çok araştırılan konularından oldu. Sosyal medya hesapları ya da SMS olarak Regaip Kandili mesajı göndermek isteyen vatandaşlar, en özel ve farklı kandil mesajı seçeneklerini sorguluyor. Biz de sizler için 2020 Regaip Kandili mesajlarını bir araya getirdik. İşte, Regaip Kandili'ne özel en sözel ve resimli mesaj seçenekleri...
Kendimizi yenilememiz, geçmişimizi muhasebe ederek geleceğimizi planlamamız için büyük bir fırsat olan Regaip Kandili 2020'de bugün idrak edilecek. Müslümanlar tarafından rahmeti ve bereketi bol üç ayların habercisi kabul edilen Regaip Kandili ile birlikte, Regaip Kandili mesajlarına yönelik araştırmalar da hız kazandı. Biz de bu manevi günün atmosferini sevdiklerinizle paylaşmanız adına en güzel Regaip Kandili mesajları derledik. İşte, en güzel resimli Regaip Kandili mesajları...
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KISA VE RESİMLİ KANDİL MESAJI SEÇENEKLERİ
Bu mübarek gecenin feyiz ve nimetlerinden tüm insanlığın faydalanması, tüm insanlığa barış ve huzur getirmesi, birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik duygularının güçlenmesine vesile olmasını dilerim.
Regaip gecesi, duaların geri çevrilmediği bir gecedir. Bunu fırsat bilerek bu gece dualarımızı eksik etmeyelim. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.
Regaip Kandili kardeşlik ve dayanışma duygularını arttıran, ruh dünyamızın aydınlanmasına vesile olan bir gündür. Bu günü layıkıyla yaşamak dileğiyle. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.
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Üç Aylar; Müslümanın ruh şöleninin başlangıcıdır. Recep ve Şaban kurulacak gök sofrasının habercisidir
Receb-i şerifin bir gün başında, bir gün ortasında ve bir gün de sonunda oruç tutana, Receb’in hepsini tutmuş gibi sevap verilir. Hayırlı Kandiller.
Rabbim Recep ayının ilk gecesi hürmetine; Duası kabul olmuş bir kul sevinci yaşat bize. Sabrımızın mükafatı olarak, "Çok şükür" diyebilmeyi de nasip et cümlemize.
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Bu anlamlı gecenin birliğimize, beraberliğimize ve hayra vesile olmasını dilerim. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.
Dini duyguların yoğunluk kazanacağı, merhamet, şefkat, yardımlaşma ve dayanışma hislerinin doruk noktaya ulaştığı bu günün hayırlara vesile olmasını dilerim. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.
Allah ile olan bağımızı yeniden gözden geçirme ve bu manevi iklimden yararlanmak için büyük fırsatlar sunan bu günde her şeyin gönlünüzce olmasını dilerim. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.
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Yüce Mevla'dan üç ayların ve bu mübarek gecenin bereket ikliminin insanlığın hidayetine, barış ve huzuruna vesile olmasını dilerim. Kandiliniz mübarek olsun.
Regaib Kandili; kendimizi yenilememiz, geçmişimizi muhasebe ederek geleceğimizi planlamamız için büyük bir fırsattır. Bu vesileyle Regaip Kandilinizin hayırlara vesile olmasını dilerim.
Bu gecenin feyiz ve nimetlerinden tüm insanlığın faydalanmasını temenni ediyor, Üç Aylar ve Regaib Kandilinin bolluk, bereket, huzur, barış ve kardeşlik getirmesini diliyorum.
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Allah"ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun..