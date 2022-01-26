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Üç ayların başlangıcı ne zaman? İşte 2022 üç aylar takvimi

#Üç Aylar

"Üç Aylar ne zaman ne zaman idrak edilecek?" sorusunun yanıtı milyonlarca Müslüman vatandaş tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Peki, üç Aylar bu yıl ne zaman idrak edilecek? İşte 2022 Recep ayı başlangıç tarihi...

1/3Üç ayların başlangıcı ne zaman İşte 2022 üç aylar takvimi

Dini vazifelerini yerine getirebilmek için Recep ayının başlangıç tarihini merak eden vatandaşlar, internet üzerinden sorgulamalarını sürdürüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2022 yılı dini takvimiyle birlikte, üç ayların bu yıl ne zaman idrak edileceği belli oldu. İşte detaylar...

2/3ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Recep ayıyla başlayan üç aylar 2022 yılında 2 Şubat Çarşamba günü başlayacak. Ardından 4 Mart 2022'de Şaban ayı ve en son 2 Nisan'da Ramazan ayı başlayacak. Ramazan ayının 1 Mayıs 2022 tarihinde son bulmasıyla birlikte üç aylar bitmiş olacak.

3/3ÜÇ AYLARIN DİNDEKİ YERİ

ÜÇ AYLARIN DİNDEKİ YERİ

Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259).

Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79).

Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.

 

 

 

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#Üç Aylar