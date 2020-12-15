Gündem Haber Giriş: 15 Aralık 2020 - 17:18 | 15 Aralık 2020 - 17:18

Üç ayların başlangıcı ne zaman? İşte 2021 kandil tarihleri

Aralık ayının gelmesi ve yeni yıla kısa bir süre kalması ile birlikte de 2021'de bu manevi ayların ne zaman başlayacağı merak edilmeye başlandı. İslam dünyası için önemli olgulardan olan, içinde önemli kandil günleri ile Ramazan Bayramı'nı da barındıran üç aylar, gelecek yıl yine milyonlarca Müslüman tarafından heyecanla idrak edilecek. Peki, üç ayların başlangıcı ne zaman?