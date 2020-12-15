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Haber Giriş: 15 Aralık 2020 - 17:18 | 

Üç ayların başlangıcı ne zaman? İşte 2021 kandil tarihleri

Aralık ayının gelmesi ve yeni yıla kısa bir süre kalması ile birlikte de 2021'de bu manevi ayların ne zaman başlayacağı merak edilmeye başlandı. İslam dünyası için önemli olgulardan olan, içinde önemli kandil günleri ile Ramazan Bayramı'nı da barındıran üç aylar, gelecek yıl yine milyonlarca Müslüman tarafından heyecanla idrak edilecek. Peki, üç ayların başlangıcı ne zaman?

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Üç aylar olarak adlandırılan, şaban, recep ve ramazan ayları 2021 yılında ibadetlerle ihya edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2021 yılı dini günler takviminde, gelecek yılki kandiller ile üç ayların başlangıç tarihi yer aldı. İşte, konuya dair ayrıntılar...

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3 aylar, 2021 yılında Receb ayının ilk günü olan 13 Şubat günü başlayacak.

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3 ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 18 Şubat Perşembe gerçekleşecek.

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Miraç Kandili 10 Mart günü, Berat Kandili ise 27 Mart günü idrak edilecek.

Gelecek yıl Ramazan ayı ise 13 Nisan'da başlayacak.

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