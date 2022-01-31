Üç aylar tesbihi nasıl çekilir? Mübarek 3 aylar ibadetleri hakkında bilgiler

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Aşı olmadan yan etki hissettiler Hangisi gerçek, hangisi değilAşı olmadan yan etki hissettiler! Hangisi gerçek, hangisi değil?#Pandemi
Ünlü futbolcunun eşi başından vurularak öldü Hedef bambaşkaydı...Ünlü futbolcunun eşi başından vurularak öldü! Hedef bambaşkaydı...#Cristina Vita Aranda
Altın bitiyor Peki şimdi ne olacakAltın bitiyor! Peki şimdi ne olacak?#Altın
Kritik projelerde son durumu anlattı: HÜRJET hangardan çıkıyorKritik projelerde son durumu anlattı: HÜRJET hangardan çıkıyor#İsmail Demir
15 bin öğretmen ataması... Cumhurbaşkanı Erdoğandan önemli açıklamalar15 bin öğretmen ataması... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar#15 Bin Öğretmen Ataması
Numaralara bakınca sevinçten havalara uçtu… Sen şanslısın denilince tekrar oynadıNumaralara bakınca sevinçten havalara uçtu… 'Sen şanslısın' denilince tekrar oynadı#Kayseri
Çapraz sorguda itiraf etmişti Azranın duruşmasında gerginlik çıktıÇapraz sorguda itiraf etmişti! Azra'nın duruşmasında gerginlik çıktı#Antalya
Bölgede art arda depremler... Büyük depremin habercisi miBölgede art arda depremler... Büyük depremin habercisi mi?#Deprem
En büyük uzay bilmecesini çözmeye ramak kaldıEn büyük uzay bilmecesini çözmeye ramak kaldı! #Uzay Yolculuğu
Bu nasıl anne Öz kızını ayının önüne böyle attıBu nasıl anne! Öz kızını ayının önüne böyle attı#Özbekistan
Dünyanın en büyük varlık fonunun CEOsundan enflasyon uyarısıDünyanın en büyük varlık fonunun CEO'sundan enflasyon uyarısı#Norveç Varlık Fonu
Büyük tehlikeyi açıkladı Çok ilaç alıyor, uykusunda kalbi durabilirBüyük tehlikeyi açıkladı! 'Çok ilaç alıyor, uykusunda kalbi durabilir'#Ece Erken
İkinci el piyasası durma noktasına geldi Otomobil alacaklara uzmanlardan tavsiyeler...İkinci el piyasası durma noktasına geldi! Otomobil alacaklara uzmanlardan tavsiyeler...#Otomobil
ABDden sonra İngiltere de devreye girdi Rusyayı ezecek yıkıcı yaptırımlar uygulanacakABD'den sonra İngiltere de devreye girdi! 'Rusya'yı ezecek yıkıcı yaptırımlar uygulanacak'#RUSYA
4üncü aşıya pek gerek kalmayacak... Hatırlatma dozu bizi Omicrondan kaç ay koruyacak'4'üncü aşıya pek gerek kalmayacak...' Hatırlatma dozu bizi Omicron'dan kaç ay koruyacak?#Covid-19
HABERLERGündem Haberleri

Üç aylar tesbihi nasıl çekilir? Mübarek 3 aylar ibadetleri hakkında bilgiler

#Üç Aylar#Üç Aylar Tesbihi#Üç Aylar İbadetleri

Üç aylara kısa bir süre kala ibadetler gündeme geldi. Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Bu yıl 2 Şubat tarihinde girilen üç aylar için tesbih çekmek isteyen vatandaşlar, araştırma yapıyor. Peki, üç aylar tesbihi ne zaman, nasıl çekilir? İşte mübarek 3 aylar ibadetleri hakkında bilgiler

1/4Üç aylar tesbihi nasıl çekilir Mübarek 3 aylar ibadetleri hakkında bilgiler

Recep ayında tesbih ve tehlil (Kelime-i tevhid) ve istiğfarda yoğun şekilde meşgul olunması sevaptır. Recep ayı içerisinde ilk 10 gün, ikinci 10 gün ve üçüncü 10 gün tesbihleri bulunur.

2/4Üç aylar tesbihi nasıl çekilir Mübarek 3 aylar ibadetleri hakkında bilgiler

Üç aylar boyunca her gün 1100 kere ''La İlahe İllallah'', 100 kere de ''Muhammedürresulullah'' diye bu tesbihe devam edilir. Daha sonra 1660 defa ''Ya Allah'' diye tesbih çekilir. Üç aylar boyunca her gün 1100 kere ''La İlahe İllallah'', 100 kere de ''Muhammedürresulullah'' diye bu tesbihe devam edilir.

10 gün 100 dea Sübhana'llahi'l - hayyil-kayyum

10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l - ehadi's-samed

10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l -gafuri'r-rahim

Bu ayda, mümkün olduğu kadar Hatm-i Enbiya yapmalı ve oruç tutmalıdır. Üç aylarda her gün başında ve sonunda 7'şer Fatiha-i şerife okumak sureti ile 100 İhlas-ı Şerif de okunabilmektedir.

3/4ÜÇ AYLAR TESBİH BAŞLANGICI 2022

ÜÇ AYLAR TESBİH BAŞLANGICI 2022

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Üç Ayların başlangıç ve bitiş tarihini açıkladı. Buna göre, üç ayların ilki olan Recep Ayı 2 Şubat 2022 tarihinde başlayacak. Ardından 4 Mart 2022'de Şaban ayı ve en son 2 Nisan'da Ramazan ayı başlayacak. Ramazan ayının 1 Mayıs 2022 tarihinde son bulmasıyla birlikte üç aylar bitmiş olacak.

4/4Üç ayların dindeki yeri ve bu aylarda oruç tutmanın hükmü nedir

Üç ayların dindeki yeri ve bu aylarda oruç tutmanın hükmü nedir?

Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Üç Aylar#Üç Aylar Tesbihi#Üç Aylar İbadetleri