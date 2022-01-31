Üç aylar tesbihi nasıl çekilir? Mübarek 3 aylar ibadetleri hakkında bilgiler

Üç aylar boyunca her gün 1100 kere ''La İlahe İllallah'', 100 kere de ''Muhammedürresulullah'' diye bu tesbihe devam edilir. Daha sonra 1660 defa ''Ya Allah'' diye tesbih çekilir. Üç aylar boyunca her gün 1100 kere ''La İlahe İllallah'', 100 kere de ''Muhammedürresulullah'' diye bu tesbihe devam edilir.



10 gün 100 dea Sübhana'llahi'l - hayyil-kayyum



10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l - ehadi's-samed



10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l -gafuri'r-rahim



Bu ayda, mümkün olduğu kadar Hatm-i Enbiya yapmalı ve oruç tutmalıdır. Üç aylarda her gün başında ve sonunda 7'şer Fatiha-i şerife okumak sureti ile 100 İhlas-ı Şerif de okunabilmektedir.