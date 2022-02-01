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Üç aylar orucuna nasıl ve ne zaman niyet edilir? Üç aylar orucu hakkında Diyanet açıklaması

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Üç aylar orucu araştırılan konulardan biri oldu. Üç aylar 2022 yılında 2 Şubat tarihinde başlıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre yılın ilk kandili 3 Şubat’ta idrak edilecek. Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir. Peki, üç aylar orucuna nasıl ve ne zaman niyet edilir?

1/3Üç aylar orucuna nasıl ve ne zaman niyet edilir Üç aylar orucu hakkında Diyanet açıklaması

Üç aylar orucuna nasıl ve ne zaman niyet edileceği merak ediliyor. Üç aylarda oruç tutmak isteyen vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdı. Recep, Şaban ve Ramazan aylarında kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde nafile oruç tutabiliyor. Diyanet bilgisine göre, bu oruçlar için, yarınki orucu tutmaya şeklinde mutlak niyet yeterli oluyor.

2/3ÜÇ AYLAR ORUCUNA NASIL NİYET EDİLİR

ÜÇ AYLAR ORUCUNA NASIL NİYET EDİLİR?

Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, II, 85). Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).

Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.

3/3ÜÇ AYLAR ORUCU HAKKINDA DİYANET AÇIKLAMASI

ÜÇ AYLAR ORUCU HAKKINDA DİYANET AÇIKLAMASI

Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.

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