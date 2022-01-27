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Üç aylar orucu ne zaman başlıyor? 2022 Üç aylar başlangıcı için geri sayım

#Üç Aylar#Üç Aylar Orucu#Üç Aylar 2022

Üç aylar 2022 yılında da heyecanla bekleniliyor. Müslümanlar her yıl mübarek üç aylar da bolca ibadet ediyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre mübarek ayların idrak edileceği tarihler de belli oldu. Peki, üç aylar orucu ne zaman başlıyor? İşte detaylar

1/3Üç aylar orucu ne zaman başlıyor 2022 Üç aylar başlangıcı için geri sayım

Üç aylar orucunun ne zaman tutulacağı merak edilen konulardan biri oldu. Üç aylar 2022 yılında şubat ayında başlıyor. Yılın ilk kandili olan Regaip Kandili Recep ayı içerisinde idrak edilecek. Recep ve şaban aylarının ardından on bir ayın sultanı ramazan ayı başlayacak. Üç aylar 2022 yılında 2 Şubat tarihinde başlayacak.

2/3ÜÇ AYLAR ORUCU NE ZAMAN BAŞLIYOR

ÜÇ AYLAR ORUCU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Üç aylar 2022 yılında 2 Şubat Çarşamba günü başlayacak. Recep ve şaban aylarının ardından ramazan ayı idrak edilecek.

Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79).

3/3Üç aylar orucu ne zaman başlıyor 2022 Üç aylar başlangıcı için geri sayım

Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.

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