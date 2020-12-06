Üç aylar ne zaman başlıyor? Üç ayların ilk günü Diyanet tarafından açıklandı
İslam dininin önemli günlerini içerisinde barındıran üç aylar, bu yıl da pek çok Müslüman tarafından eda edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Hicri takvim verilerine göre tarih detaylarını belirlediği üç aylar, içerisinde Receb, Şaban ve Ramazan aylarını barındıracak. Peki, üç aylar ne zaman başlıyor? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan üç ayların ilk günü hakkında detaylı bilgiler
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Üç aylar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği tarihe göre şubat ayında resmen başlayacak. Üç ayların ilki olan Receb ayı, 13 Şubat 2021 tarihine denk gelecek. Peki, üç aylar hangi tarihlere denk gelecek? İşte, dualarla ve ibadetlerle ihya edilecek olan o günler hakkında detaylı bilgiler
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ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?
3 aylar, 2021 yılında Receb ayının ilk günü olan 13 Şubat günü başlayacak.
3 ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 18 Şubat Perşembe gerçekleşecek.
Miraç Kandili 10 Mart günü, Berat Kandili ise 27 Mart günü idrak edilecek.
Gelecek yıl Ramazan ayı ise 13 Nisan'da başlayacak.
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RECEP AYININ FAZİLETİ NEDİR?
Recep ayı içerisinde bulunan bir başka mübarek gecede Mirac gecesidir. Mirac gecesi; Allah’ın Sevgili Peygamberimiz Hz.Muhammed’i Mescid-i Haramdan Mescid-i Aksaya götürdüğü ve oradan da göklerin derinliklerine yükselttiği gecedir. Cenab-ı Hakk’ın Hz.Peygambere büyük hakikatların ilahi sırlarını gösterdiği, vasıtaları kaldırarak İlahi Vahye muhatap kıldığı, müminlere namazın farz kılındığı ve biz Müslümanlar için de İlahi Lütuflarla dolu olan bir gecedir.
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ŞABAN AYININ FAZİLETİ NEDİR?
Üç Ayların ikincisi olan Şaban ayı ve onun içerisinde bulunan Berat Gecesi de Müslümanlarca kutsal sayılmış, bu gecenin diğer gecelerden farklı bir şekilde geçirmesi tavsiye edilmiştir. Hz. Peygamber (S.A.V.) Şaban ayına ve bu ayın 15.gecesi olan Berat gecesine ayrı bir önem vererek onu ihya etmişlerdir.
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RAMAZAN AYININ FZİLETİ NEDİR?
Üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayı ve onda bulunan Kadir gecesinin ise dini hayatımızda ayrı bir yeri ve önemi vardır. Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.