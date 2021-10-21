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Haber Giriş: 21 Ekim 2021 - 14:30 | 

Üç aylar ne zaman başlıyor? Regaib Kandili ne zaman? İşte tarih bilgisi

İslam alemi tarafından büyük önem verilen üç ayların ne zaman başlayacağı ve kandil tarihleri merak konusu oldu. Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan üç aylar, Müslümanlar tarafından heyecanla bekleniyor. Üç ayların 2022'de hangi zaman dilimine denk geldiğini ve kandil tarihlerini merak eden vatandaşlar, konuya dair internette araştırma yapıyor. Peki, üç aylar ne zaman başlıyor? Regaib Kandili ne zaman?

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Regaib, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi'ni de içinde barındıran üç ayların 2022 yılında ne zaman başlayacağı, son günlerde pek çok vatandaş tarafından araştırılıyor. Kamerî takvimin yedinci, sekizinci ve dokuzuncu ayları olan Recep, Şaban ve Ramazan ayları gelenekte 'üç aylar' diye adlandırılıyor. İşte, tarih bilgisi...

2ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYCAK

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYCAK?

3 aylar, 2021 yılında Receb ayının ilk günü olan 2 Şubat günü başlayacak.

3REGAİB KANDİLİ TARİHİ

REGAİB KANDİLİ TARİHİ

3 ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 3 Şubat Perşembe gerçekleşecek.

4MİRAÇ VE BERAT KANDİLİ

MİRAÇ VE BERAT KANDİLİ

Miraç Kandili 27 Şubat günü, Berat Kandili ise 17 Mart günü idrak edilecek.

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