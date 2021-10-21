Gündem Haber Giriş: 21 Ekim 2021 - 14:30 | 21 Ekim 2021 - 14:30

Üç aylar ne zaman başlıyor? Regaib Kandili ne zaman? İşte tarih bilgisi

İslam alemi tarafından büyük önem verilen üç ayların ne zaman başlayacağı ve kandil tarihleri merak konusu oldu. Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan üç aylar, Müslümanlar tarafından heyecanla bekleniyor. Üç ayların 2022'de hangi zaman dilimine denk geldiğini ve kandil tarihlerini merak eden vatandaşlar, konuya dair internette araştırma yapıyor. Peki, üç aylar ne zaman başlıyor? Regaib Kandili ne zaman?