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Haber Giriş: 06 Ocak 2022 - 11:31 | 

Üç aylar ne zaman başlıyor 2022? Diyanet takvimine göre üç aylar tarihleri

2022 yılının ilk haftasında dini günler takvimi araştırılmaya başlandı. Dini vazifelerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar üç aylar ne zaman başlıyor merak ediyorlar. Hicri takvime göre Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan üç aylar başlangıç tarihi ve 2022 Diyanet takvimi haberimizde...

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Recep, Şaban, Ramazan aylarından oluşan üç aylar ne zaman 2022 Diyanet takviminin açıklanmasıyla birlikte merak konusu oldu. Kandillerle beraber bu mübarek ayları idrak edecek olan vatandaşlar üç aylar tarihleri araştırmalarına hız kazandırdı. İşte Diyanet 2022 üç aylar takvimi hakkında bilgiler...
2ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR 2022

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR 2022?

Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel gecelerin idrak edildiği üç aylarda, oruç tutma, Kur'an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi ibadetlere daha çok yönelinmesi tavsiye ediliyor.

Üç aylar, 2022 yılında Receb ayının ilk günü olan 2 Şubat günü başlayacak.
32022 DİNİ GÜNLER TARİHLERİ

2022 DİNİ GÜNLER TARİHLERİ

Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 3 Şubat Perşembe gerçekleşecek.

Miraç Kandili 27 Şubat günü, Berat Kandili ise 17 Mart günü idrak edilecek.

Gelecek yıl Ramazan ayı ise 2 Nisan'da başlayacak.
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