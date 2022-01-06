Üç aylar ne zaman başlıyor 2022? Diyanet takvimine göre üç aylar tarihleri
Recep, Şaban, Ramazan aylarından oluşan üç aylar ne zaman 2022 Diyanet takviminin açıklanmasıyla birlikte merak konusu oldu. Kandillerle beraber bu mübarek ayları idrak edecek olan vatandaşlar üç aylar tarihleri araştırmalarına hız kazandırdı. İşte Diyanet 2022 üç aylar takvimi hakkında bilgiler...
ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR 2022?
Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel gecelerin idrak edildiği üç aylarda, oruç tutma, Kur'an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi ibadetlere daha çok yönelinmesi tavsiye ediliyor.
Üç aylar, 2022 yılında Receb ayının ilk günü olan 2 Şubat günü başlayacak.
Üç aylar, 2022 yılında Receb ayının ilk günü olan 2 Şubat günü başlayacak.