Üç aylar ne zaman başlayacak? Regaip kandili ne zaman? İşte 2022 Dini Günler Takvimi

2022 ÜÇ AYLAR TAKVİMİ

Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel gecelerin idrak edildiği üç aylarda, oruç tutma, Kur'an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi ibadetlere daha çok yönelinmesi tavsiye ediliyor.



Üç aylar, 2022 yılında Receb ayının ilk günü olan 2 Şubat günü başlayacak.



2022 KANDİL TARİHLERİ



Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 3 Şubat Perşembe gerçekleşecek.



Miraç Kandili 27 Şubat günü, Berat Kandili ise 17 Mart günü idrak edilecek.



Gelecek yıl Ramazan ayı ise 2 Nisan'da başlayacak.



