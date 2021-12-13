Üç aylar ne zaman başlayacak? Regaip kandili ne zaman? İşte 2022 Dini Günler Takvimi
Yeni yıla kısa bir süre kala 2022 Dini Günler Takvimi vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Gelecek yıl, üç ayların başlayacağı tarih ile kandil zamanlarını merak eden vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı tarihleri öğrenmek istiyor. Peki, üç aylar ne zaman başlayacak? Regaip kandili ne zaman?
Hicri takvimde yer alan Recep, Şaban ve Ramazan ayları Müslümanlar tarafından üç aylar olarak adlandırılıyor. Bu önemli aylarda kandil ve Ramazan bayramı gibi önemli tarihleri idrak edecek vatandaşlar, üç ayların 2022'de ne zaman başlayacağını ve hangi tarihlere denk geleceğini araştırıyor. İşte, 2022 Dini Günler Takvimi...
2022 ÜÇ AYLAR TAKVİMİ
Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel gecelerin idrak edildiği üç aylarda, oruç tutma, Kur'an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi ibadetlere daha çok yönelinmesi tavsiye ediliyor.
Üç aylar, 2022 yılında Receb ayının ilk günü olan 2 Şubat günü başlayacak.
2022 KANDİL TARİHLERİ
Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 3 Şubat Perşembe gerçekleşecek.
Miraç Kandili 27 Şubat günü, Berat Kandili ise 17 Mart günü idrak edilecek.
Gelecek yıl Ramazan ayı ise 2 Nisan'da başlayacak.
Üç aylar, 2022 yılında Receb ayının ilk günü olan 2 Şubat günü başlayacak.
2022 KANDİL TARİHLERİ
Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 3 Şubat Perşembe gerçekleşecek.
Miraç Kandili 27 Şubat günü, Berat Kandili ise 17 Mart günü idrak edilecek.
Gelecek yıl Ramazan ayı ise 2 Nisan'da başlayacak.