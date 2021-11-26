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Haber Giriş: 26 Kasım 2021 - 23:36 | 

Üç aylar ne zaman başlayacak? Regaib Kandili ne zaman? İşte 2022 kandil tarihleri

2022 Regaib Kandili için tarih araştırmaları başladı. Klasik dinî kültürün yanı sıra tasavvuf geleneği ve kültüründe de diğer kandiller gibi önemli bir yere sahip olan Regaib Kandili, her yıl olduğu gibi gelecek yıl da ibadetler ve dualarla idrak edilecek. Peki 2022 Regaib Kandili ne zaman? Üç aylar ne zaman başlayacak?

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Mübarek 3 ayların gelişini simgeleyen Regaib Kandili'nin 2022 tarihi merak konusu oldu. Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan üç ayların müjdecisi Regaip Kandili, aynı zamanda bir lütuf, rahmet ve mağfiret gecesidir. İşte, 2022 kandil tarihleri...
2ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel gecelerin idrak edildiği üç aylarda, oruç tutma, Kur'an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi ibadetlere daha çok yönelinmesi tavsiye ediliyor.

Üç aylar, 2022 yılında Receb ayının ilk günü olan 2 Şubat günü başlayacak.

32022 KANDİL TARİHLERİ

2022 KANDİL TARİHLERİ

Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 3 Şubat Perşembe gerçekleşecek.

Miraç Kandili 27 Şubat günü, Berat Kandili ise 17 Mart günü idrak edilecek.

Gelecek yıl Ramazan ayı ise 2 Nisan'da başlayacak.

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