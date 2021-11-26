Üç aylar ne zaman başlayacak? Regaib Kandili ne zaman? İşte 2022 kandil tarihleri
2022 Regaib Kandili için tarih araştırmaları başladı. Klasik dinî kültürün yanı sıra tasavvuf geleneği ve kültüründe de diğer kandiller gibi önemli bir yere sahip olan Regaib Kandili, her yıl olduğu gibi gelecek yıl da ibadetler ve dualarla idrak edilecek. Peki 2022 Regaib Kandili ne zaman? Üç aylar ne zaman başlayacak?
Mübarek 3 ayların gelişini simgeleyen Regaib Kandili'nin 2022 tarihi merak konusu oldu. Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan üç ayların müjdecisi Regaip Kandili, aynı zamanda bir lütuf, rahmet ve mağfiret gecesidir. İşte, 2022 kandil tarihleri...
ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel gecelerin idrak edildiği üç aylarda, oruç tutma, Kur'an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi ibadetlere daha çok yönelinmesi tavsiye ediliyor.
Üç aylar, 2022 yılında Receb ayının ilk günü olan 2 Şubat günü başlayacak.
Üç aylar, 2022 yılında Receb ayının ilk günü olan 2 Şubat günü başlayacak.