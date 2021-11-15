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Haber Giriş: 15 Kasım 2021 - 19:05 | 

Üç aylar ne zaman başlayacak? İşte 2022 üç aylar başlangıç tarihi

Müslümanların her yıl heyecanla beklediği mukaddes üç aylar, 2022 yılında Şubat'ta başlayacak. İslam aleminde recep, şaban ve ramazanı kapsayan, manevi diriliş ve arınma mevsimi üç aylarda oruç tutma, Kur'an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi ibadetlere daha çok yönelinmesi tavsiye ediliyor. Peki, üç aylar 2022'de ne zaman başlayacak?

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İslam aleminde recep, şaban ve ramazanı kapsayan rahmet, bereket ve manevi yenilenme mevsimi üç aylar için geri sayım başladı. Müslümanlara dini hissiyat ve ibadet yoğunluğu eşliğinde gündelik hayatlarını sorgulama, yenileme ve zenginleştirme fırsatı sunan üç aylar, dünyayı saran Kovid-19 nedeniyle gelecek yıl da hüzünle ihya edilecek. İşte, 2022 üç aylar başlangıç tarihi...

2ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel gecelerin idrak edildiği üç aylarda, oruç tutma, Kur'an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi ibadetlere daha çok yönelinmesi tavsiye ediliyor.

Üç aylar, 2022 yılında Receb ayının ilk günü olan 2 Şubat günü başlayacak.

32022 KANDİL TARİHLERİ

2022 KANDİL TARİHLERİ

Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 3 Şubat Perşembe gerçekleşecek.

Miraç Kandili 27 Şubat günü, Berat Kandili ise 17 Mart günü idrak edilecek.

Gelecek yıl Ramazan ayı ise 2 Nisan'da başlayacak.

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