Gündem Haber Giriş: 01 Aralık 2020 - 13:23 | 01 Aralık 2020 - 13:24

Üç aylar ne zaman başlayacak? İşte 2021 üç aylar tarihi

İslam dünyası için önemli olgulardan olan, içinde önemli kandil günleri ile Ramazan Bayramı'nı da barındıran üç aylar, gelecek yıl yine milyonlarca Müslüman tarafından heyecanla idrak edilecek. Aralık ayının gelmesi ve yeni yıla kısa bir süre kalması ile birlikte de 2021'de bu manevi ayların ne zaman başlayacağı merak edilmeye başlandı. Peki, üç aylar ne zaman başlayacak?