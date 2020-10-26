Üç aylar 2021'de ne zaman başlayacak? İşte 2021 kandil tarihleri
Regaib, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi'ni de içinde barındıran üç ayların 2021 yılında ne zaman başlayacağı, son günlerde pek çok vatandaş tarafından araştırılıyor. Kamerî takvimin yedinci, sekizinci ve dokuzuncu ayları olan Recep, Şaban ve Ramazan ayları gelenekte 'üç aylar' diye adlandırılıyor. Peki, üç aylar 2021'de ne zaman başlayacak?
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İslam alemi tarafından büyük önem verilen üç ayların ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan üç aylar, Müslümanlar tarafından heyecanla bekleniyor. Üç ayların 2021'de hangi zaman dilimine denk geldiğini merak eden vatandaşlar, konuya dair internette araştırma yapıyor. İşte, 2021'de üç ayların başlayacağı tarih bilgisi...
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ÜÇ AYLAR 2021 TAKVİMİ
3 aylar, 2021 yılında Receb ayının ilk günü olan 13 Şubat günü başlayacak.
3 ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 18 Şubat Perşembe gerçekleşecek.
Miraç Kandili 10 Mart günü, Berat Kandili ise 27 Mart günü idrak edilecek.
Gelecek yıl Ramazan ayı ise 13 Nisan'da başlayacak.
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RECEP AYININ ÖNEMİ
Recep ayı içerisinde bulunan bir başka mübarek gecede Mirac gecesidir. Mirac gecesi; Allah’ın Sevgili Peygamberimiz Hz.Muhammed’i Mescid-i Haramdan Mescid-i Aksaya götürdüğü ve oradan da göklerin derinliklerine yükselttiği gecedir. Cenab-ı Hakk’ın Hz.Peygambere büyük hakikatların ilahi sırlarını gösterdiği, vasıtaları kaldırarak İlahi Vahye muhatap kıldığı, müminlere namazın farz kılındığı ve biz Müslümanlar için de İlahi Lütuflarla dolu olan bir gecedir.
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ŞABAN AYININ ÖNEMİ
Üç Ayların ikincisi olan Şaban ayı ve onun içerisinde bulunan Berat Gecesi de Müslümanlarca kutsal sayılmış, bu gecenin diğer gecelerden farklı bir şekilde geçirmesi tavsiye edilmiştir. Hz. Peygamber (S.A.V.) Şaban ayına ve bu ayın 15.gecesi olan Berat gecesine ayrı bir önem vererek onu ihya etmişlerdir.
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RAMAZAN AYININ ÖNEMİ
Üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayı ve onda bulunan Kadir gecesinin ise dini hayatımızda ayrı bir yeri ve önemi vardır. Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.