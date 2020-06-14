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Haber Giriş: 14 Haziran 2020 - 11:06,

Üç aydır iş yok, düğünü erteledik!

Corona virüs tedavisi görüp sağlığına kavuşan Levent Dörter, Nişantaşı’nda maskesiz olarak objektiflere yansıdı. Ünlü şarkıcı, İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak’la Eylül 2020 için aldıkları evlilik kararını ekonomik sebeplerden dolayı ertelediklerini söyledi.

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
1PLAZMA BAĞIŞÇISI OLDUM
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PLAZMA BAĞIŞÇISI OLDUM

Yakında bir yerde yemek yediğini, Nişantaşı’nda oturduğu ve kısa mesafeye gidip geldiği için maske kullanmadığını söyleyen Levent Dörter, hastalık sonrası plazma bağışçısı olduğunu anlattı.Ünlü şarkıcı, "Bir hastamız olursa yardım edebilirim, Sağlık Bakanlığı'nın listesindeyim. Seve seve plazma bağışı yapabilirim. Hastalık henüz çözülmediği için tekrar hasta olur muyum, olmaz mıyım bilmiyorum. Maskem vardı yakın mesafeye gideceğim diye takmadım” dedi.

2GEÇİNEMİYORUZ DİYEN ÜNLÜLERE İNANMIYORUM
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"GEÇİNEMİYORUZ DİYEN ÜNLÜLERE İNANMIYORUM"

Dörter, corona virüs salgını sürecinde ‘geçinemiyoruz’ açıklaması yapan ünlülere inanmadığını ancak bu süreçte sahneye çıkamayan sanatçılarla çalışan teknik ekiplerin işsiz kaldığını söyledi."15 yıldır şarkı söylüyorum. Dün başlamadığım için internet gelirim, yatırımlarımız var. Besteler verdik, onların geliriyle geçiniyorum ama yatırım yapmak bu dönemde imkansız. Simitçinin de işi sanayicinin de işi sekteye uğradı. Ünlüler gibi düşünmeyelim, şu an sahneye çıkamayan sanatçıların arkasında yüzlerce insan ekmek yiyor. ‘Ben aç kaldım' değil, ben doymazsam benim ekibimin çoluğu çocuğu aç kalıyor. Ben ve Dilan ekiplerimizi aradık 'bir şeye ihtiyacınız varsa bize ulaşın' dedik. 'Geçinemiyoruz' diyenler de var ama ben onlara pek inanmıyorum."

3NASIL DÜĞÜN YAPAYIM
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"NASIL DÜĞÜN YAPAYIM?"

Levent Dörter, İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak’la bu yıl eylül ayı için evlilik tarihi aldıklarını ancak ekonomik sebeplerden dolayı düğünü ertelediklerini açıkladı.

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"Normalde 20 Eylül’dü bizim düğün tarihimiz. Üç aydır iş güç yok, nasıl düğün yapayım? Üç aylık açığı kapatmam lazım. Herkesin planı değişti. Düğün salonları temmuzda açıyor ama çoğu düğün sahibi, eylüle veya ekime aldı. İlk önce isteme yapılacak sonra sonra bir araya geleceğiz. Henüz aileyle tanışmadık."

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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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