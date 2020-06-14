Üç aydır iş yok, düğünü erteledik!

"GEÇİNEMİYORUZ DİYEN ÜNLÜLERE İNANMIYORUM" Dörter, corona virüs salgını sürecinde ‘geçinemiyoruz’ açıklaması yapan ünlülere inanmadığını ancak bu süreçte sahneye çıkamayan sanatçılarla çalışan teknik ekiplerin işsiz kaldığını söyledi."15 yıldır şarkı söylüyorum. Dün başlamadığım için internet gelirim, yatırımlarımız var. Besteler verdik, onların geliriyle geçiniyorum ama yatırım yapmak bu dönemde imkansız. Simitçinin de işi sanayicinin de işi sekteye uğradı. Ünlüler gibi düşünmeyelim, şu an sahneye çıkamayan sanatçıların arkasında yüzlerce insan ekmek yiyor. ‘Ben aç kaldım' değil, ben doymazsam benim ekibimin çoluğu çocuğu aç kalıyor. Ben ve Dilan ekiplerimizi aradık 'bir şeye ihtiyacınız varsa bize ulaşın' dedik. 'Geçinemiyoruz' diyenler de var ama ben onlara pek inanmıyorum."