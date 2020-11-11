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Haber Giriş: 11 Kasım 2020 - 10:16 | 

Üç ayda dört sevgili değiştirdi, sonunda aradığını buldu: Çok büyük aşk bizimki

Geçen yıl bu zamanlarda ailesi onun hızla sevgili değiştirmesinden dolayı büyük endişe içindeydi.

Backgrid UK

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Fakat o, ailesi de dahil uzun süre bu şekilde "daldan dala" yaşayacağını sanan herkesi şaşırttı. Aradığını buldu, hatta genç yaşında evlilik kararı bile aldı.

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David ve Victoria Beckham çiftinin en büyük oğlu olan 21 yaşındaki Brooklyn Beckham, geçen yıl bu aylarda birbiri ardına değiştirdiği sevgilileriyle gündeme geliyordu. Anne ve babasının da bu durumdan endişe ettiği basına da yansımıştı.

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Fakat görünen o ki Brooklyn Beckham, geçen yılın sonlarında romantik bir ilişkiye başladığı Amerikalı oyuncu Nicola Peltz de buldu. Geçen temmuz ayında da çift nişanlarını ilan etti.

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Hatta gelecek yıl evlenme kararı alan çiftin, pandemi nedeniyle düğünü 2022'ye ertelediği de açıklandı.

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Fotoğrafçı olarak kariyer yapmaya başlayan Beckham, model Hana Cross ile inişli çıkışlı bir ilişki yaşadıktan sonra yollarını ayırdı. Daha sonra da adı başka genç model ve oyuncularla anıldı. Bunlardan biri Kate Moss'un üvey kardeşi Lottie Moss'tu.

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Fakat çapkınlıkta sınır tanımayan Brooklyn, 25 yaşındaki Peltz ile tanıştıktan sonra bir yuva kurmaya karar verdi. Çiftin nişanı da bir sosyal medya paylaşımıyla duyuruldu.

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Brooklyn Beckham, bir bahçede çekilen pozlarını Instagram sayfasında "İki hafta öne ruh eşime benimle evlenmesini söyledim. 'Evet' dedi, ben dünyadaki en şanslı erkeğim. en iyi eş ve bir gün en iyi baba olacağıma söz veriyorum" notuyla paylaştı.

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Çift, aşklarını sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla ifade ediyor. Çiftin yakın arkadaş çevresinden sızan haberlere göre, Brooklyn Beckham 24 yaşındaki Nicola Peltz'e Los Angeles'ta evlenme teklif etti. Bu teklifine de olumlu yanıt aldı.

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Yine ileri sürülenlere göre David ve Victoria Beckham da bu gelişmeden memnun kaldı. Peltz, bir süredir ailenin toplandığı özel günlerle de onlara katılıyordu.

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Brooklyn Beckham'ın nişanlandığı iddia edilen Nicola Peltz, genç kuşak bir oyuncu. En çok dikkat çeken rolü ise Son Hava Bükücü filminde canlandırdığı Katara oldu. Aralarında Deck The Halls, Harold, Transformers: Age of Extinction'ın da bulunduğu yapımlarda kamera karşısına geçen Peltz, Miley Cyrus'ın 7 Things adlı şarkısının klibinde de oynadı.

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SOSYAL MEDYADA AŞK İLANIBrooklyn Beckham ve Nicola Peltz, sık sık sosyal medya paylaşımları aracılığıyla da aşklarını ilan ediyorlar.

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