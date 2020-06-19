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Haber Giriş: 19 Haziran 2020 - 16:06,

Aylar sonra ortaya çıktı: Ne estetik var ne makyaj

Koronavirüs nedeniyle sosyal izolasyonda olan Kate Middleton aylar sora ilk kez bir etkinliğe katıldı.

AP, AFP, REUTERS

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1KARANTİNADALARDI
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KARANTİNADALARDI

Mart ayının 23'ünden bu yana koronavirüs nedeniyle sosyal izolasyonda olan Prens William ile eşi Kate Middleton, uzun bir aradan sonra ilk kez bir etkinliğe katıldı.

2VİDEO KONFERANSLARA KATILDILAR
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VİDEO KONFERANSLARA KATILDILAR

Üç çocuklarıyla birlikte Norfolk'taki kır evlerinde bulunan ve etkinliklere video konferans yöntemiyle katılan Kate Middleton bugün ilk kez sosyal mesafe kurallarına uyarak bir ziyarette bulundu.

3AYLAR SONRA İLK ZİYARET
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AYLAR SONRA İLK ZİYARET

Kate Middleton, yine Norfolk'ta bulunan bir yerel bahçeyi ziyaret etti. 38 yaşındaki Düşes'in bu ziyaret sırasında sohbet ettiği kişilerle arasında metrelerce mesafe bıraktığı ve tokalaşmadığı görüldü.

4GÜNLÜK KIYAFET
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GÜNLÜK KIYAFET

Middleton günlük ve spor kıyafetler tercih etti. Düz topuklu spor ayakkabılar giydi. Üzerindeki tek süs eşyası nişan yüzüğü ve onun takılı olan küpeleriydi.

5DOĞAL HALİYLE
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DOĞAL HALİYLE

Bu arada Kate Middleton'ın saçlarını doğal halinde bıraktığı ve yüzüne hiç makyaj yapmadığı da görüldü.

6ESTETİK YOK MAKYAJ YOK
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ESTETİK YOK MAKYAJ YOK

Düşes'in takipçilerinin dikkatinden kaçmayan bir başka ayrıntı da yüzünün estetik müdahalelerden uzak olmasıydı. Middleton'ın göz kenarları ve alnındaki kırışıklıklar gözlerden kaçmadı.

7GÜLÜMSEMESİNİ EKSİK ETMEDİ
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GÜLÜMSEMESİNİ EKSİK ETMEDİ

Bu durum da Middleton'ın karantina nedeniyle estetik müdahale yaptırmadığı yorumlarına neden oldu. Düşes'in düzenli olarak alın ve göz bölgesine botoks işlemi uygulattığı biliniyor.

8EŞİ DE FIRINA GİTTİ
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EŞİ DE FIRINA GİTTİ

Bu arada Prens William da bölgedeki bir fırını ziyaret etti ve çocukları için alışveriş yaptı.

9ÇOCUKLAR EVDE EĞİTİM GÖRDÜ
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ÇOCUKLAR EVDE EĞİTİM GÖRDÜ

Kate Middleton ve Prens William, İngiltere'nin karantina altında olduğu dönemde çocuklarıyla birlikte Norfolk'ta kaldı.

10BOŞ DURMADILAR
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BOŞ DURMADILAR

Çift bu arada da boş durmadı aslında. Çeşitli toplantılara vioeo konferans yöntemiyle katıldı.

11FOTOĞRAF SERGİSİ ORGANİZE ETTİ
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FOTOĞRAF SERGİSİ ORGANİZE ETTİ

Middleton, pandemi sırasında yaşananları yansıtan fotoğrafların yer aldığı online bir sergi etkinliği üzerinde de çalıştı bu süreçte.

12SAĞLIKÇILARA DESTEK
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SAĞLIKÇILARA DESTEK

Çift zaman zaman sağlık çalışanlarına destek ve teşekkür için düzenlenen etkinliklere de yine kır evinden ve internet aracılığıyla katıldı.

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