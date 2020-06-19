Aylar sonra ortaya çıktı: Ne estetik var ne makyaj

Mart ayının 23'ünden bu yana koronavirüs nedeniyle sosyal izolasyonda olan Prens William ile eşi Kate Middleton, uzun bir aradan sonra ilk kez bir etkinliğe katıldı.
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VİDEO KONFERANSLARA KATILDILAR
Üç çocuklarıyla birlikte Norfolk'taki kır evlerinde bulunan ve etkinliklere video konferans yöntemiyle katılan Kate Middleton bugün ilk kez sosyal mesafe kurallarına uyarak bir ziyarette bulundu.
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AYLAR SONRA İLK ZİYARET
Kate Middleton, yine Norfolk'ta bulunan bir yerel bahçeyi ziyaret etti. 38 yaşındaki Düşes'in bu ziyaret sırasında sohbet ettiği kişilerle arasında metrelerce mesafe bıraktığı ve tokalaşmadığı görüldü.
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GÜNLÜK KIYAFET
Middleton günlük ve spor kıyafetler tercih etti. Düz topuklu spor ayakkabılar giydi. Üzerindeki tek süs eşyası nişan yüzüğü ve onun takılı olan küpeleriydi.
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DOĞAL HALİYLE
Bu arada Kate Middleton'ın saçlarını doğal halinde bıraktığı ve yüzüne hiç makyaj yapmadığı da görüldü.
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ESTETİK YOK MAKYAJ YOK
Düşes'in takipçilerinin dikkatinden kaçmayan bir başka ayrıntı da yüzünün estetik müdahalelerden uzak olmasıydı. Middleton'ın göz kenarları ve alnındaki kırışıklıklar gözlerden kaçmadı.
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GÜLÜMSEMESİNİ EKSİK ETMEDİ
Bu durum da Middleton'ın karantina nedeniyle estetik müdahale yaptırmadığı yorumlarına neden oldu. Düşes'in düzenli olarak alın ve göz bölgesine botoks işlemi uygulattığı biliniyor.
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EŞİ DE FIRINA GİTTİ
Bu arada Prens William da bölgedeki bir fırını ziyaret etti ve çocukları için alışveriş yaptı.
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ÇOCUKLAR EVDE EĞİTİM GÖRDÜ
Kate Middleton ve Prens William, İngiltere'nin karantina altında olduğu dönemde çocuklarıyla birlikte Norfolk'ta kaldı.
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BOŞ DURMADILAR
Çift bu arada da boş durmadı aslında. Çeşitli toplantılara vioeo konferans yöntemiyle katıldı.
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FOTOĞRAF SERGİSİ ORGANİZE ETTİ
Middleton, pandemi sırasında yaşananları yansıtan fotoğrafların yer aldığı online bir sergi etkinliği üzerinde de çalıştı bu süreçte.
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SAĞLIKÇILARA DESTEK
Çift zaman zaman sağlık çalışanlarına destek ve teşekkür için düzenlenen etkinliklere de yine kır evinden ve internet aracılığıyla katıldı.