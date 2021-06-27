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Gündem
Haber Giriş: 27 Haziran 2021 - 14:04 | 

TYT’deki vazo sorusu ardından AYT’deki pizza sorusu gündem oldu… İşte çok konuşulan pizza ve vazo sorularıyla ilgili paylaşımlar

YKS oturumlarındaki sorular sosyal medyada gündem olmayı sürdürüyor. TYT’deki 300 yıllık vazo sorusu ardından AYT’deki pizza sorusu gündem oldu. 2021 YKS sorularını sosyal medyadan yorumlayan üniversite adayları her iki soruyla ilgili yorum paylaşımında bulunurken bir yandan da soruların cevaplarını araştırıyor. İşte çok konuşulan pizza ve vazo sorularıyla ilgili paylaşımlar…

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen ve 1 milyon 781 bin 760 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sona erdi. 26 Haziran’da gerçekleşen TYT’de (Temek Yeterlilik Testi) vazo sorusunu gündeme taşıyan üniversite adaylarının yeni gündemi pizza sorusu oldu. Hala 300 yıllık vazo sorusunu tartışan adaylar pizza sorusunun da yanıtını merak ediyor. İşte çok konuşulan pizza ve vazo sorularıyla ilgili paylaşımlar

2VAZO SORUSU VE YAPILAN YORUMLAR

VAZO SORUSU VE YAPILAN YORUMLAR

Faruk 2020'de bir müzeye gider. Gördüğü bir vazo Faruk'un doğduğu tarihte bulunmuştur ve bulunduğunda 300 yaşındadır. Vazonun yapıldığı tarih Faruk'un yaşının 39 katıysa Faruk'un yaşı nedir?

linç yemeyeceksem vazo sorusu kolaydı şıklardan gidince oluyordu

Matematik soruları çok saçmaydı. Hele o vazo sorusu...

Yazık çok yazık, bir vazo sorusu vardı ki! Şaşkınlık az kalır

Vazo sorusu 44'tü değil mi

Hala aklımda 300 yıllık vazo sorusu var

Sınavdaki vazo sorusu dışında her şey iyidi

vazo sorusunun zorluğundan bahseden herkes doğruluğundan şüphem olmayan TEK mat sorusu o vazolu soru olan ben

43 buldum ben yaş vazo sorusu Faruk muydu neydi

ya şu vazo sorusu çok kafamı karıştırdı neydi acaba nasıl çözülüyor bu sorular YAAA

Matematikteki o vazo sorusu neydi cidden?

3PİZZA SORUSU YORUMLARI

PİZZA SORUSU YORUMLARI

Matematikte 13 dilimli pizza sorusu vardı. Pizzayı yerken saymak düşüncesi hanginizin aklına geldi. #ayt2021

Bir pizzanın 11 dilimini biri alıyor 2 dilimini biri, daha sonra bu dilimlerin 3 ünü birleştirip yarım pizza yapıyorlar birleştirilen pizzada bir dilimin açısı sorusu vardı

kardeşim sınava girdi pizza sorusu varmış hemen değerlendirelim diye pizza aldım

sınavın en kolay sorusu pizza açısıydı 81 buldum inşallah doğrudur #ayt2021

Dün vazo sorusu bugün pizza sorusu #ayt2021

ÖSYM acıktı galiba sürekli pizza sorusu sormuş #ayt2021Allahım yaaaa yine pizza sorusu çıktı pizza pesimi bırakmıyor

matematik yine takılı kaldımPizza sorusu sayesinde pizzadan soğudum 15 dk uğraş sonrası hatalı okumam yüzünden doğru şıkka ulaşabildim... #yks2021

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