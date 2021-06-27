TYT’deki vazo sorusu ardından AYT’deki pizza sorusu gündem oldu… İşte çok konuşulan pizza ve vazo sorularıyla ilgili paylaşımlar
YKS oturumlarındaki sorular sosyal medyada gündem olmayı sürdürüyor. TYT’deki 300 yıllık vazo sorusu ardından AYT’deki pizza sorusu gündem oldu. 2021 YKS sorularını sosyal medyadan yorumlayan üniversite adayları her iki soruyla ilgili yorum paylaşımında bulunurken bir yandan da soruların cevaplarını araştırıyor. İşte çok konuşulan pizza ve vazo sorularıyla ilgili paylaşımlar…
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen ve 1 milyon 781 bin 760 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sona erdi. 26 Haziran’da gerçekleşen TYT’de (Temek Yeterlilik Testi) vazo sorusunu gündeme taşıyan üniversite adaylarının yeni gündemi pizza sorusu oldu. Hala 300 yıllık vazo sorusunu tartışan adaylar pizza sorusunun da yanıtını merak ediyor. İşte çok konuşulan pizza ve vazo sorularıyla ilgili paylaşımlar
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VAZO SORUSU VE YAPILAN YORUMLAR
Faruk 2020'de bir müzeye gider. Gördüğü bir vazo Faruk'un doğduğu tarihte bulunmuştur ve bulunduğunda 300 yaşındadır. Vazonun yapıldığı tarih Faruk'un yaşının 39 katıysa Faruk'un yaşı nedir?