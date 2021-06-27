TYT’deki vazo sorusu ardından AYT’deki pizza sorusu gündem oldu… İşte çok konuşulan pizza ve vazo sorularıyla ilgili paylaşımlar

VAZO SORUSU VE YAPILAN YORUMLAR Faruk 2020'de bir müzeye gider. Gördüğü bir vazo Faruk'un doğduğu tarihte bulunmuştur ve bulunduğunda 300 yaşındadır. Vazonun yapıldığı tarih Faruk'un yaşının 39 katıysa Faruk'un yaşı nedir?



linç yemeyeceksem vazo sorusu kolaydı şıklardan gidince oluyordu



Matematik soruları çok saçmaydı. Hele o vazo sorusu...



Yazık çok yazık, bir vazo sorusu vardı ki! Şaşkınlık az kalır



Vazo sorusu 44'tü değil mi



Hala aklımda 300 yıllık vazo sorusu var



Sınavdaki vazo sorusu dışında her şey iyidi



vazo sorusunun zorluğundan bahseden herkes doğruluğundan şüphem olmayan TEK mat sorusu o vazolu soru olan ben



43 buldum ben yaş vazo sorusu Faruk muydu neydi



ya şu vazo sorusu çok kafamı karıştırdı neydi acaba nasıl çözülüyor bu sorular YAAA



Matematikteki o vazo sorusu neydi cidden?