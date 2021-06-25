TYT (YKS'nin ilk oturumu) saat kaçta başlayacak? YKS'nin ilk oturumu TYT kaçta bitecek, süresi ne? İşte YKS süreleri
TYT (YKS'nin ilk oturumu) saat kaçta başlayacak? YKS'nin ilk oturumu olan TYT (Temel Yeterlilik Testi) yarın gerçekleşecek. Sınava saatler kala öğrenciler, saat ve süre sorularına yanıt arıyor. YKS'nin üç oturumunun başlayacağı ve biteceği saat ÖSYM tarafından paylaşılmıştı. İşte YKS (TYT, AYT ve YKS) saatleri ve süresi...
Üniversite adaylarının YKS hazırlıkları devam ediyor. 2021 YKS 26-27 Haziran tarihlerinde 3 oturum şeklinde 2 milyon 607 bin 903 adayın katılımıyla gerçekleşecek. Sınava kısa bir süre kalması nedeniyle adaylar, YKS sınav sürelerini araştırıyor. Peki, YKS saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek?
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