Gündem Haber Giriş: 06 Nisan 2021 - 17:10 | 06 Nisan 2021 - 17:11

TYT sınavı ne zaman? İşte 2021 YKS sınav tarihleri

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanacak YKS oturumları için geri sayım başladı. Söz konusu sınav için başvurularını günler önce tamamlayan üniversiteli adayları, artık sınava dair son hazırlıklarını yapıyor. Peki, TYT sınavı ne zaman?