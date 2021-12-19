TYT başvurusu ne zaman? 2022 YKS başvuru ve sınav tarihleri belli oldu

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2022-YKS) katılım sağlamak için plan yapan adayların beklediği haber geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2022'de organize edilecek sınavlara ilişkin takvimi ilan etti. Bu gelişmenin ardından en çok merak edilen ise YKS oldu. İşte, 2022 TYT-AYT ve YDT sınav ve başvuru tarihleri...