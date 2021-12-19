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Haber Giriş: 19 Aralık 2021 - 18:28 | 

TYT başvurusu ne zaman? 2022 YKS başvuru ve sınav tarihleri belli oldu

Yüz binlerce öğrenci, 2022-2023 eğitim yılında lisans ya da ön lisans eğitimi almak adına üniversiteye yerleşmek için YKS oturumlarına hazırlanmaya devam ediyor. Başvurular için tarih bilgisini merak eden adaylar, bir yandan da oturum tarihlerine odaklandı. Peki, TYT başvurusu ne zaman?

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2022-YKS) katılım sağlamak için plan yapan adayların beklediği haber geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2022'de organize edilecek sınavlara ilişkin takvimi ilan etti. Bu gelişmenin ardından en çok merak edilen ise YKS oldu. İşte, 2022 TYT-AYT ve YDT sınav ve başvuru tarihleri...
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2022 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin ‘2022 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi’ açıklandı. Adaylar takvime ÖSYM’nin internet adresinden erişilebilir.
32022 YKS TAKVİMİ

2022 YKS TAKVİMİ

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihi belli oldu. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamaya göre Temel Yeterlilik Testi 18 Haziran, Alan Yeterlilik ve ve Yabancı Dil Testleri 19 Haziran'da yapılacak.
4BAŞVURULAR NE ZAMAN

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

YKS başvuruları 11 Şubat tarihinde başlayacak ve 7 Mart’ta sona erecek.
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Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
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