TYT başvurusu ne zaman? 2022 YKS başvuru ve sınav tarihleri belli oldu
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2022-YKS) katılım sağlamak için plan yapan adayların beklediği haber geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2022'de organize edilecek sınavlara ilişkin takvimi ilan etti. Bu gelişmenin ardından en çok merak edilen ise YKS oldu. İşte, 2022 TYT-AYT ve YDT sınav ve başvuru tarihleri...
2022 YKS TAKVİMİ
2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihi belli oldu. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamaya göre Temel Yeterlilik Testi 18 Haziran, Alan Yeterlilik ve ve Yabancı Dil Testleri 19 Haziran'da yapılacak.