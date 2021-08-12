TYT 140 barajı ne zaman başlıyor? 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? İşte YKS ek tercihleri hakkında bilgi
2021-YKS'de baraj puanının düşürülmesi, bazı konularda adayları meraklandırdı. 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın 20 Ağustos'ta bitecek merkezi yerleştirme tercih işlemlerine TYT puanı en az 150, AYT ve YDT puanı en az 180 olan adaylar başvuru yapabilecek. Peki, TYT 140 barajı ne zaman başlıyor?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2021-YKS) merkezi ve ek yerleştirme tercih işlemlerinin ardından bu yıla özel uygulanacak "ikinci ek yerleştirme" sürecinde, Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı asgari 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, Alan Yeterlilik Testleri/Yabancı Dil Testi (AYT/YDT) puanı asgari 170 olan adaylar ise 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek. İşte, "TYT 140 barajı ne zaman başlıyor?" sorusunun yanıtı...
2
MERKEZİ YERLEŞTİRMEDE BARAJ KAÇ OLACAK?
2021-YKS'nin 20 Ağustos'ta bitecek merkezi yerleştirme tercih işlemlerine ,TYT puanı en az 150, AYT/YDT puanı en az 180 olan adaylar başvuru yapabilecek.
Adaylar, ÖSYM tarafından, yerleştirme puanları ve varsa ek puanları, yükseköğretim programlarıyla ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak yükseköğretim programlarına yerleştirilecek.
3
DÜŞÜRÜLEN BARAJ PUANI NE ZAMAN UYGULANACAK?
2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme ve ek yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlar için bu seneye özel "ikinci ek yerleştirme" yapılacak.
Düşürülen baraj puanlarla tercihler bu aşamada yapılabilecek ve TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek.
4
Merkezi yerleştirmenin ardından boş kalan kontenjanlar için TYT ve AYT/YDT için yine 150/180 baraj puanı esas alınarak yapılacak "ek yerleştirme" ile 140/170 baraj puanı esas alınarak yapılacak "ikinci ek yerleştirme" süreçleriyle ilgili tercih ve sonuç tarihleri ÖSYM tarafından ilan edilecek.