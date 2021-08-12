TYT 140 barajı ne zaman başlıyor? 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? İşte YKS ek tercihleri hakkında bilgi

DÜŞÜRÜLEN BARAJ PUANI NE ZAMAN UYGULANACAK? 2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme ve ek yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlar için bu seneye özel "ikinci ek yerleştirme" yapılacak.



Düşürülen baraj puanlarla tercihler bu aşamada yapılabilecek ve TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek.



