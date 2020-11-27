Bir gün tuvalet fırçası, bir gün banyo lifi

Eski model yeni TV ünlüsü ay boyunca giydiği kıyafetlerle olay yarattı. Hem renkleri hem modelleri iddialı olan bu iki kıyafet de sosyal medyada büyük olay oldu.
Backgrid UK
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Ünlü yıldızın sarı elbisesi tuvalet fırçasına, mavi elbisesi ise banyo lifine benzetildi.
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Eski model Tyra Banks, görev aldığı Dancing With The Stars adlı yarışmaya kıyafetleriyle damgasını vurdu.
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46 yaşındaki model, geçtiğimiz haftalarda programa katıldığında kabarık ve kat kat etekli sarı bir elbise giydi. İlk olay bu elbise oldu.
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Anında klavyelerine sarılan sosyal medya kullanıcıları bu sarı kıyafeti tuvaleti temizlemek için kullanılan fırçalara benzetti. Birçok kullanıcı sosyal medyada "Tyra Banks, neden tuvalet fırçası gibi giyindi?" diye görüş bildirdi.
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Bazıları da elbisenin banyo lifine benzediğini ileri sürdü.
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Etek kısmı çıkarılınca farklı bir görünüme kavuşan bu elbisenin sosyal medyada yarattığı fırtına henüz dinmeden bu kez Banks, yine kıyafet seçimiyle olay oldu.
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Yarışmanın final bölümünde uçuk mavi bir elbise giydi Tyra Banks. O da tıpkı bir önceki gibi kat kat ve kabarık etekliydi.
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İşte o elbise de sosyal medyada yine esprili yorumlara neden oldu. Bu kez birçok kişi Banks'in kıyafetini banyo lifine benzetti ağırlıklı olarak.
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Bir kullanıcı da elbiseyi toz almak için kullanılan bir aparata benzetti.
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Birçok kişi Tyra Banks'in bu sezon giydiği kıyafetlerin hepsinin utanç verici ve uygunsuz olduğunu savundu. Bazı kişiler de Banks'in komik göründüğünü ileri sürdü.