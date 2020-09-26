TYP sonuçları 2020 açıklandı mı? İŞKUR TYP sonucu sorgulama! TYP kura sonuçlarında son durum
İŞKURTYP sonuçları başvuruların ardından gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Toplum Yararına Program kapsamında temizlik ve güvenlik personeli alımı için yapılan başvuru sonrası, noter huzurunda çekilecek kura sonuçlarıyla başvuruları kabul edilenler listelerle ilan edilecek. İŞKUR TYP başvuruları 2020 genel olarak iller bazında 22 Eylül'de tamamlandı. Gözler şimdi başvuru sonuçlarında. Peki, TYP sonuçları 2020 açıklandı mı? İşte, 2020 İŞKUR TYP sonuçlarıyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
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İŞKUR TYP kura sonuçları, müracatlarını tamamlayan adaylar tarafından son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. Bütün illerde başvuru süreci tamamlanmasıyla gözler TYP sonuçları sayfasına çevrildi. https://esube.iskur.gov.tr/ ve Alo 170 üzerinden yapılan başvuruların sonuçları liste yöntemi ile İŞKUR üzerinden sorgulanıyor. İşte, 2020 TYP sonuçları ekranı ve detaylar.
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İŞKUR TYP SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TYP başvuruları İŞKUR üzerinden yapılıyor. İŞKUR TYP ilanların başvuruları illere göre değişiklik gösterirken, ilan başvurusu için genel olarak son gün 21 Eylül oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılan TYP başvurularını yapan ve seçilen personeller ekim ayında göreve başlayacaklar.
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Başvuruları kazanan adaylar bazı ilanlar için noter kurası ile, bazı ilanlar için ise liste yöntemi ile belirlenecek. Başvuru yaptığınız ilanına tıklayarak seçim tarihlerini öğrenebilirsiniz.
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İŞKUR TYP kura sonuçları her il ve ilçenin kendi internet sitesi üzerinden yayımlanacak. Dolayısıyla başvuru yapılan il veya ilçenin resmi sosyal medya hesapları ve internet sitesi takip edilerek sonuçlar öğrenilebilecek.