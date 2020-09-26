TYP sonuçları 2020 açıklandı mı? İŞKUR TYP sonucu sorgulama! TYP kura sonuçlarında son durum

İŞKUR TYP kura sonuçları, müracatlarını tamamlayan adaylar tarafından son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. Bütün illerde başvuru süreci tamamlanmasıyla gözler TYP sonuçları sayfasına çevrildi. https://esube.iskur.gov.tr/ ve Alo 170 üzerinden yapılan başvuruların sonuçları liste yöntemi ile İŞKUR üzerinden sorgulanıyor. İşte, 2020 TYP sonuçları ekranı ve detaylar.