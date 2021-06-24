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Haber Giriş: 24 Haziran 2021 - 10:08 | 

Twitter'da Aşk-ı Memnu rüzgarı... Bihter Ziyagil 11. ölüm yıl dönümünde unutulmadı!

Beren Saat'in hayat verdiği Aşk-ı Memnu'nun efsane karakteri Bihter Ziyagil, büyük finalden 11 yıl sonra bugün bir kez daha sosyal medyada gündem oldu.

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Başrollerini Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Hazal Kaya, Selçuk Yöntem ve Nebahat Çehre'nin paylaştığı, bir çok usta ismi de kadrosunda buluşturan Aşk-ı Memnu 2008 yılında izleyici ile buluştu.

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Kanal D ekranlarında yayınlanan ve reyting listesine damga vuran dizi senaryosu kadar, cesur sahneleri, kullanılan mekanlar ve kıyafetlerle de hafızalarda yer edindi.

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Aşk-ı Memnu 24 Haziran 2010'da görkemli bir final ile ekranlara veda etti.

Final bölümünde, aşkı ve evliliği arasında kalan Bihter Ziyagil, Behlül'ün ihanetine intiharı ile karşılık verdi.

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Bihter Ziyagil'in ölümü sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bihter için binlece mesaj atıldı.

Dizinin finalinden yıllar geçmesine rağmen, izleyiciler Bihter Ziyagil'i her ölüm yıl dönümünde anmaya devam ettiler.

5Sosyal medyada yine gündem oldu

Sosyal medyada yine gündem oldu

Bihter Ziyagil, büyük finalden 11 yıl sonra bugün bir kez daha sosyal medyada gündem oldu.

#bihterziyagil hashtag'i Twitter'da TT listesinin ilk sırasına yerleşti.

6İşte atılan mesajlardan bazıları:

İşte atılan mesajlardan bazıları:

* Sene-i devriye... Bir ikon aşkın, tutkunun, vazgeçememnin en saf hali #bihterziyagil

* Bugün ölümünün 11. yılı ve hala ilk gün gibi kalbimizde... #bihterziyagil

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* “Ben öldükten sonra mezarıma çiçek bırakmanla ilgilenmiyorum. Ben yaşarken bahçelerimi yaktın.”

* Bugün Türk televizyon tarihinin en iyi işlenmiş, en derin kadın karakterinin 11. ölüm yıl dönümü. Yine unutulmadın kraliçem Kırık kalp #BihterZiyagil

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* O ölmesin diye beni öldürüyorsun. Nihal tek nefeste sönüverecek çiçek; peki ya Bihter?'#bihterziyagil

* Bihter'in şu bakışına bir 50 yıl daha ağlarım... #bihterziyagil

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* Ölümünün üzerinden 11 yıl geçmiş.. aynı hırs, aynı öfke ,aynı ihtirasla anıyoruz kraliçeyi. #bihterziyagil

* Ah Behlül ne gözünü alabildin ne göze alabildin #bihterziyagil 24.06.2010

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* "Kadın aşkından kendini öldürecek kadar cesur, adam mezarı başında bile seni seviyorum diyemeyecek kadar korkak." #bihterziyagil

* "Beni, beni Bihter'ini" deyişin hala kulaklarımda. Aşkı için ölüme giden güzel kadın... Unutulmadın...#bihterziyagil

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* Hayatımızı mahvedenlere karşı peki demeyi Bihter Ziyagil'den öğrendik 11. Yıl dönümün kutlu olsun Bihter Queen #askimemnu #bihterziyagil

*Hem suçlu hem suçsuz olabilir miydi bir insan hem haklı hem haksız, hem seven hem aldatan olabiliyormuş, senden öğrendik kraliçem!Bihter Ziyagil ölümsüzdür. Mezarının başında bile sevdiğini söyleyemeyen bir adam için öldü, unutursak kalbimiz kurusun.. #bihterziyagil

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