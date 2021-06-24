Twitter'da Aşk-ı Memnu rüzgarı... Bihter Ziyagil 11. ölüm yıl dönümünde unutulmadı!

* Hayatımızı mahvedenlere karşı peki demeyi Bihter Ziyagil'den öğrendik 11. Yıl dönümün kutlu olsun Bihter Queen #askimemnu #bihterziyagil



*Hem suçlu hem suçsuz olabilir miydi bir insan hem haklı hem haksız, hem seven hem aldatan olabiliyormuş, senden öğrendik kraliçem!Bihter Ziyagil ölümsüzdür. Mezarının başında bile sevdiğini söyleyemeyen bir adam için öldü, unutursak kalbimiz kurusun.. #bihterziyagil