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Twitter kullanım limiti aşıldı ne demek, limit ne kadar? ELON MUSK’tan 'twitter kullanım limiti aşıldı hatası' açıklaması!

Güncelleme Tarihi:

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Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2023 13:45

Twitter kullanım limiti ne kadar sorusu Elon Musk'ın açıklamasıyla açıklığa kavuştu. Kullanıcılarının karşılaştığı, 'Twitter kullanım limiti aşıldı' (rate limit exceeded twitter) uyarısı ile birlikte araştırmalar hız kazandı. Milyarder Elon Musk, Twitter üzerinden yaptığı duyuru ile Twitter’da yeni bir dönemin başladığını duyurdu. Peki, Twitter kullanım limiti aşıldı ne demek, çözümü nasıl olur? ELON MUSK’tan 'twitter kullanım limiti aşıldı hatası' açıklaması...

1/4Twitter kullanım limiti aşıldı ne demek, limit ne kadar ELON MUSK’tan twitter kullanım limiti aşıldı hatası açıklaması

Twitter kullanım limiti, dünya üzerindeki milyonlarca kullanıcının tepkisini çekti. Kullanıcılar, 'twitter kullanım limiti aşıldı hatası' ile karşı karşıya kaldı. Musk’ın yaptığı duyuruya göre artık Twitter Blue aboneliği olmayan kullanıcılar günlük belirlenen tweet görüntülenme kotasına tabi tutulacak. Peki, twitter kullanım limiti ne kadar? İşte, twitter kullanım limiti aşıldı çözümü!

2/4TWİTTER KULLANIM LİMİTİ NE KADAR

TWİTTER KULLANIM LİMİTİ NE KADAR?

Milyarder Elon Musk, Twitter üzerinden yaptığı duyuru ile Twitter’da yeni bir dönemin başladığını duyurdu. Musk, Twitter Blue aboneliği olmayanların artık günlük kullanım limitine tabi tutulacağını açıkladı.

Buna göre; Twitter’da mavi tiki olan doğrulanmış hesaplar günde 8000, doğrulanmamış hesaplar günde 800, ve yeni açılan doğrulanmamış hesaplar günde 400’e kadar tweet görüntüleyebilecek. Bu sayılara ulaşan kullanıcılar o gün içerisinde daha fazla tweet görüntüleyemeyecek ve sınırlama uyarısı ile karşı karşıya kalacak.

3/4TWITTER MAVİ TİK ÜCRETİ AYLIK NE KADAR, KAÇ TL

TWITTER MAVİ TİK ÜCRETİ AYLIK NE KADAR, KAÇ TL?

Twitter Blue aboneliği web üzerinden yıllık 1569, aylık ise 150 TL ücrete satılıyor.

Twitter Blue aboneliğinin kullanıcılara sunduğu avantajlar ise şunlar;

-Sohbetlerde ve aramada öncelikli sıralamalar

-Sana Özel ve Takip Edilenler zaman akışlarındaki reklamlar arasında yaklaşık iki kat daha fazla Tweet gör.

-Tweetlerine kalın ve italik metin ekle

-Daha uzun videolar ve 1080p videolar yayınla

-Tweeti Düzenle, Yer İşareti Klasörleri dahil olmak üzere tüm mevcut Blue özelliklerine erişim ve yeni özelliklere erken erişim

4/4Twitter kullanım limiti aşıldı ne demek, limit ne kadar ELON MUSK’tan twitter kullanım limiti aşıldı hatası açıklaması

-Daha uzun Tweetler

-Uzunluğu 10.000 karaktere kadar olan Tweetler, yanıtlar ve Alıntılar oluştur.

-Tweetlerini 30 dakika içinde 5 defaya kadar düzenle.

-NFT Profil Resimleri

-Hünerlerini göster ve sana ait bir NFT'yi profil resmin olarak ayarla.

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