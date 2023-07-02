Twitter kullanım limiti aşıldı ne demek, limit ne kadar? ELON MUSK’tan 'twitter kullanım limiti aşıldı hatası' açıklaması!

TWITTER MAVİ TİK ÜCRETİ AYLIK NE KADAR, KAÇ TL?
Twitter Blue aboneliği web üzerinden yıllık 1569, aylık ise 150 TL ücrete satılıyor.
Twitter Blue aboneliğinin kullanıcılara sunduğu avantajlar ise şunlar;
-Sohbetlerde ve aramada öncelikli sıralamalar
-Sana Özel ve Takip Edilenler zaman akışlarındaki reklamlar arasında yaklaşık iki kat daha fazla Tweet gör.
-Tweetlerine kalın ve italik metin ekle
-Daha uzun videolar ve 1080p videolar yayınla
-Tweeti Düzenle, Yer İşareti Klasörleri dahil olmak üzere tüm mevcut Blue özelliklerine erişim ve yeni özelliklere erken erişim