Twitter kullanım limiti aşıldı ne demek, limit ne kadar? ELON MUSK’tan 'twitter kullanım limiti aşıldı hatası' açıklaması!

TWİTTER KULLANIM LİMİTİ NE KADAR?

Milyarder Elon Musk, Twitter üzerinden yaptığı duyuru ile Twitter’da yeni bir dönemin başladığını duyurdu. Musk, Twitter Blue aboneliği olmayanların artık günlük kullanım limitine tabi tutulacağını açıkladı.

Buna göre; Twitter’da mavi tiki olan doğrulanmış hesaplar günde 8000, doğrulanmamış hesaplar günde 800, ve yeni açılan doğrulanmamış hesaplar günde 400’e kadar tweet görüntüleyebilecek. Bu sayılara ulaşan kullanıcılar o gün içerisinde daha fazla tweet görüntüleyemeyecek ve sınırlama uyarısı ile karşı karşıya kalacak.