Twitter Fleets nedir ve nasıl kullanılır? Twitter'dan büyük yenilik

Twitter Fleets, diğer sosyal medya uygulamalarına benzer bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. Fleets adıyla duyurulan bu özellik sayesinde kullanıcılar, metin, Tweetler, fotoğraflar veya videolar ile Fleet oluşturabilecek ve Fleet’lerini çeşitli arka plan ve metin seçenekleriyle özelleştirebilecek. Fleets’de bir Tweeti paylaşmak için Tweetin altındaki "Paylaş" simgesine ve ardından "Fleet’de Paylaş" a basmak yeterli. Sonra, bazı metin veya emojilerle bunun hakkında ne düşündüğünü kullanıcı ekleyebilir. Yakın zamanda, çıkartmalar ve canlı yayın özelliği Fleets’de mevcut olacak.