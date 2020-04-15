Whatsapp çöktü mü? Whatsapp çalışıyor mu 15 Nisan sorun nedir?

Whatsapp çöktü mü? araması internette şuanlarda merak edilen sorular arasında yer alıyor. Whatsapp haricinde Twitter ve Facebook gibi sosyal medya platformlarında işlemlerin zor yapıldığı ve her iki sosyal paylaşım sitesinde de yavaşlık olduğu gelen ilk bilgiler arasında. Peki Whatsapp çöktü mü? hangi sorun yaşanıyor? İşte Whatsapp sorunu hakkında detaylar



Bazı kullanıcıların Whatsapp erişiminde zorlandığı mesajların gitmediği ve sıkça kopukluk yaşandığını bahsederek bu uygulamanın çalışmadığını belirtiyor. İnternet aramalarına bakıldığında 'Whatsapp bağlantınız kontrol ediliyor' sorunu yaşandığı gelen ilk bilgiler arasında

Mobil cihazlarda yaşanan sorunun yanı sıra Whatsapp Web uygulamasında da sıklıkla kopukluklar olduğu görülüyor. Diğer sosyal medya paylaşım sitelerinde de bazı kullanıcıların sorun yaşadığı gelen ilk bilgiler arasında