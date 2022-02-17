Twitter çöktü mü ve neden açılmıyor? Twitter ne zaman düzelecek? 17 Şubat Twitter erişim sorunu ile gündemde

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Uğur Şahinden flaş varyant açıklamasıUğur Şahin'den flaş varyant açıklaması#Koronavirüs
16 yaşındaki Sıla Şentürk vahşice öldürüldü... Kan donduran ayrıntılar16 yaşındaki Sıla Şentürk vahşice öldürüldü... Kan donduran ayrıntılar#Sıla
Sporting-Manchester City maçı sonrası havada korku dolu anlar Uçak rota değiştirdiSporting-Manchester City maçı sonrası havada korku dolu anlar! Uçak rota değiştirdi#Manchester City
Yeni ilaçta gelişme: Dağıtımı başladıYeni ilaçta gelişme: Dağıtımı başladı! #Fahrettin Koca
Canlı | Kadıköyde gol sesi Skor...Canlı | Kadıköy'de gol sesi! Skor...#Fenerbahçe
ABDden bomba iddia Bu bahanelerle saldırabilirlerABD'den bomba iddia! 'Bu bahanelerle saldırabilirler'#Antony Blinken
Bakan Kocadan umut veren mesaj: Gelişmeler genel olarak olumluBakan Koca'dan umut veren mesaj: 'Gelişmeler genel olarak olumlu'#Koronavirüs
Karma Komisyondan HDPli Semra Güzel için kararKarma Komisyon'dan HDP'li Semra Güzel için karar#Semra Güzel
Rus basını duyurdu: Rusya ABD Büyükelçi Yardımcısını ülkeden kovduRus basını duyurdu: Rusya ABD Büyükelçi Yardımcısını ülkeden kovdu!#Rusya
Erdoğanın talimatının ardından... AK Partili belediyelerden suda KDV indirimiErdoğan'ın talimatının ardından... AK Partili belediyelerden suda KDV indirimi#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğandan belediye başkanlarına su tarifelerinde indirim çağrısıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan belediye başkanlarına su tarifelerinde indirim çağrısı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’#Gayrimenkul
Merkez Bankası faiz kararını açıkladıMerkez Bankası faiz kararını açıkladı#Merkez Bankası
Enerji Bakanından çarpıcı sözler: Hem tarih hem oran verdi...Enerji Bakanı'ndan çarpıcı sözler: Hem tarih hem oran verdi...#Fatih Dönmez
Zor günler geçiren Kraliçe 2nci Elizabethin son hali: Gördüğünüz gibi, hareket edemiyorumZor günler geçiren Kraliçe 2'nci Elizabeth'in son hali: Gördüğünüz gibi, hareket edemiyorum!#Kraliçe Elizabeth
HABERLERTeknoloji Haberleri

Twitter çöktü mü ve neden açılmıyor? Twitter ne zaman düzelecek? 17 Şubat Twitter erişim sorunu ile gündemde

#Twitter#Sosyal Medya#Twitter Çöktü Mü

Twitter çöktü mü? sorusu sosyal medya uygulaması Twitter'da akış yenilenmemesinden dolayı gündeme geldi. 17 Şubat tarihinde Twitter'da kullanıcılarının anlık tweet atamaması ve uygulamada hata verilmesi problemi yaşandı. Mobil ve masaüstü uygulamada yaşanan sorunla ilgili henüz açıklama gelmezken, yaşanan bağlantı sorunu ile ilgili kullanıcılar şikayetlerini farklı sosyal medya platformlarından dile getirdi. Problem kısa sürede çözülürken Twitter'dan resmi bir açıklama gelmedi. İşte, Twitter sorunu ile ilgili detaylar.

1/4Twitter çöktü mü ve neden açılmıyor Twitter ne zaman düzelecek 17 Şubat Twitter erişim sorunu ile gündemde

Twitter akış yenilememe sorunu 17 Şubat Perşembe akşamı gündemde yer aldı. Dev sosyal Medya platformunda akış yenilememe ve twitt atamama sorunu yaşandı. Problem bir saat aralıklar ile devam etti. Şirket yetkililerinden resmi bir açıklama gelmezken, Twitter'da yaşanan sorunun nedeni henüz açıklanmadı. Öte yandan geçtiğimiz hafta da uygulamada yaşanan benzer bir sorun yaşanmıştı.

2/4TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ?

Sosyal medya platformu Twitter'a dünya genelinde erişim sıkıntısı yaşandığı tahmin ediliyor. Henüz konuyla ilgili açıklama gelmedi. Twitter'a giriş yapanlar 'hata oluştu' uyarısı aldı. Sorun kısa sürede çözüme kavuştu.

3/4TWİTTER NORMALE DÖNDÜ

TWİTTER NORMALE DÖNDÜ

Twitter'da yaşanan akış yenilememe sorunu kısa sürede çözüme kavuştu. Türkiye'de kullanıcılar yeniden uygulamayı kullanmaya başlarken, aksaklıktan şikayetçi olanlar da yaşadıkları sorunu uygulamadan dile getirdi.

4/4GEÇEN HAFTA DA BENZER SORUN YAŞANMIŞTI

GEÇEN HAFTA DA BENZER SORUN YAŞANMIŞTI

Twitter'da geçtiğimiz hafta da benzer bir sorun yaşanmıştı. Uygulamada yaşanan akış yenilememe ve hata sorunu kısa sürede düzeltilmişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Twitter#Sosyal Medya#Twitter Çöktü Mü