Twitter çöktü mü ve neden açılmıyor? Twitter ne zaman düzelecek? 17 Şubat Twitter erişim sorunu ile gündemde

Twitter akış yenilememe sorunu 17 Şubat Perşembe akşamı gündemde yer aldı. Dev sosyal Medya platformunda akış yenilememe ve twitt atamama sorunu yaşandı. Problem bir saat aralıklar ile devam etti. Şirket yetkililerinden resmi bir açıklama gelmezken, Twitter'da yaşanan sorunun nedeni henüz açıklanmadı. Öte yandan geçtiğimiz hafta da uygulamada yaşanan benzer bir sorun yaşanmıştı.
Sosyal medya platformu Twitter'a dünya genelinde erişim sıkıntısı yaşandığı tahmin ediliyor. Henüz konuyla ilgili açıklama gelmedi. Twitter'a giriş yapanlar 'hata oluştu' uyarısı aldı. Sorun kısa sürede çözüme kavuştu.
Twitter'da yaşanan akış yenilememe sorunu kısa sürede çözüme kavuştu. Türkiye'de kullanıcılar yeniden uygulamayı kullanmaya başlarken, aksaklıktan şikayetçi olanlar da yaşadıkları sorunu uygulamadan dile getirdi.
Twitter'da geçtiğimiz hafta da benzer bir sorun yaşanmıştı. Uygulamada yaşanan akış yenilememe ve hata sorunu kısa sürede düzeltilmişti.