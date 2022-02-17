Twitter çöktü mü ve neden açılmıyor? Twitter ne zaman düzelecek? 17 Şubat Twitter erişim sorunu ile gündemde

Twitter akış yenilememe sorunu 17 Şubat Perşembe akşamı gündemde yer aldı. Dev sosyal Medya platformunda akış yenilememe ve twitt atamama sorunu yaşandı. Problem bir saat aralıklar ile devam etti. Şirket yetkililerinden resmi bir açıklama gelmezken, Twitter'da yaşanan sorunun nedeni henüz açıklanmadı. Öte yandan geçtiğimiz hafta da uygulamada yaşanan benzer bir sorun yaşanmıştı.