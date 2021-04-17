Twitter çöktü mü? 17 Nisan Twitter'da ikinci kez erişim sorunu için açıklama
Twitter erişim sorunu ile yeniden gündeme geldi. Popüler sosyal medya araçlarından Twitter'da dün ve bugün yaşanan erişim sorunu devam ederken resmi açıklama yapıldı. Kullanıcılar sıklıkla 'Twitter çöktü mü' sorusuna yanıt ararken, yapılan açıklamada "Bu sorunu çözmek ve en kısa sürede normal hale getirmek için çalışmayı sürdürüyoruz" ifadesi kullanıldı. İşte Twitter'da yaşanan problem hakkında detaylar
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Popüler sosyal medya platformu Twitter'da gece saatlerinden itibaren erişim sorununu yaşandı. Twitter'a giriş yapanlar güncellememe sorunu ile karşı karşıya kaldı.
Twitter'ın resmi hesabından yapılan açıklamada, "Twitter'ın bazı kısımlarının çeşitli yerlerde çalışmadığını biliyoruz. Bu sorunu çözmek ve en kısa sürede normal hale getirmek için çalışmayı sürdürüyoruz. Bizimle olduğunuz için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.
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Öte yandan, küresel çapta olabileceği tahmin edilen problemle ilgili yurt dışında da benzer sorun yaşanıyor.
Dünyanın farklı ülkelerinden kullanıcılar Twitter'da dünden bu yana yaşanan erişim problemiyle ilgili sosyal medya platformlarından çok sayıda paylaşım yaptı.
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Twitter'dan problemle ilgili gelen kısa açıklamada ise zaman akışının yüklenmesinde sorun olduğunu ve problemin kısa sürede giderileceği açıklandı
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Bugün de kullanıcılar sıklıkla Twitter'a erişim sorunu yaşarken, şuan itibari ile sorunun giderildiği görülüyor.