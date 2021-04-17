Twitter çöktü mü? 17 Nisan Twitter'da ikinci kez erişim sorunu için açıklama

Popüler sosyal medya platformu Twitter'da gece saatlerinden itibaren erişim sorununu yaşandı. Twitter'a giriş yapanlar güncellememe sorunu ile karşı karşıya kaldı.



Twitter'ın resmi hesabından yapılan açıklamada, "Twitter'ın bazı kısımlarının çeşitli yerlerde çalışmadığını biliyoruz. Bu sorunu çözmek ve en kısa sürede normal hale getirmek için çalışmayı sürdürüyoruz. Bizimle olduğunuz için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.