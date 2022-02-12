Twitter çöktü mü, neden açılmıyor? 11 Şubat Twitter erişim sorunu ile gündeme geldi!

Twitter akış yenilememe sorunu 11 Şubat 2022 ile gündeme geldi. Dev Sosyal Medya platformunda güncellememe problemi yaşandı. Tweet atamayan ve akışı göremeyen kullanıcılar yaşadıkları problemi farklı uygulamalardan dile getirdi. Problem yaklaşık 10 dakika kadar sürerken sorun ile alakalı Twitter'dan resmi bir açıklama gelmedi.