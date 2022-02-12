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Twitter çöktü mü, neden açılmıyor? 11 Şubat Twitter erişim sorunu ile gündeme geldi!

#Twitter#Sosyal Medya#Twitter Çöktü Mü

Twitter çöktü mü? sorusu, sosyal medya uygulaması Twitter'da akış yenilenmemesinden dolayı gündeme geldi. 11 Şubat Cuma günü saat 20.30 sıralarında dev iletişim platformu Twitter'da ana sayfa güncellememe problemi yaşandı. Mobil ve masaüstü uygulamada yaşanan problemle ilgili Twitter'dan açıklama gelmezken, kullanıcılar da Twitter neden açılmıyor? sorusuna yanıt aramaya başladı. Twitter'da yaşanan erişim sorununun küresel çapta olabileceği gelen ilk bilgiler arasında yer aldı. Yaşanan problem kısa sürede düzelirken Twitter akışı da normale döndü. İşte, 11 Şubat Twitter erişim sorunu hakkında bilgiler.

1/3Twitter çöktü mü, neden açılmıyor 11 Şubat Twitter erişim sorunu ile gündeme geldi

Twitter akış yenilememe sorunu 11 Şubat 2022 ile gündeme geldi. Dev Sosyal Medya platformunda güncellememe problemi yaşandı. Tweet atamayan ve akışı göremeyen kullanıcılar yaşadıkları problemi farklı uygulamalardan dile getirdi. Problem yaklaşık 10 dakika kadar sürerken sorun ile alakalı Twitter'dan resmi bir açıklama gelmedi.

2/3TWİTTER NEDEN AÇILMIYOR

TWİTTER NEDEN AÇILMIYOR?

Sosyal medya platformu Twitter'a dünya genelinde erişim sıkıntısı yaşandığı tahmin ediliyor. Henüz konuyla ilgili açıklama gelmedi.

3/3TWİTTER NORMALE DÖNDÜ

TWİTTER NORMALE DÖNDÜ

Twitter'da yaşanan akış yenilememe sorunu kısa sürede çözüme kavuştu. Türkiye'de kullanıcılar yeniden uygulamayı kullanmaya başlarken, aksaklıktan şikayetçi olanlar da yaşadıkları sorunu uygulamadan dile getirdi.

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