Twitch nedir? İşte Twitch fake bit olayının detayları
Son birkaç gündür özellikle sosyal medyada gündemde olan Twitch fake bit dolandırıcılığının yankısı sürüyor. Olayların büyümesi ve birçok ismin işin içinde olduğunun iddia edilmesi ile birlikte Twitter'da "#temiztwitch" etiketi TT oldu. Peki, Twitch nedir? İşte iddialar ardından çok konuşulan Twitch fake bit olayının detayları…
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Twitch, Haziran 2011’de bilgisayar oyuncularının videolarını paylaşması ve izlemesi için Justin Kan ve Emmett Shear tarafından kuruldu. Youtube benzeri bir video paylaşım sitesi olan Twitch’te, site üyeleri platform üzerinden canlı yayın yapabiliyor ve izleyenler tarafından bağış toplayabiliyor.
2
Twitch, Eylül 2014 tarihinde Amazon tarafından 970 milyon dolara satın alındı. Temmuz 2020’de açıklanan rakamlara göre, Twitch’in yaklaşık 7.5 milyon aktif yayıncısı var.
3
Twitch fake bit olayının detayları
İddiaya göre, Bit Scam sistemi ile kredi kartı hırsızlığı yapan dolandırıcılar, Twitch yayıncılarıyla iletişime geçmeleriyle başlıyor. Yayıncılara çalıntı kartlarla bağış yapacaklarını söylüyorlar ve yayıncı kabul ederse, bağış yapılan miktarın bir kısmı dolandırıcılara tekrar iade ediliyor. Böylelikle hem yayıncılar, hem de kredi kartı hırsızları para kazanıyor.
Çok az izlenmesi olup dikkat çekmeyeceği düşünülen yayıncılar üzerinden yapıldığı iddia edilen kara para aklama işlemi ustaca hazırlanmış bir tezgahla işliyor. Yayıncıya bağış yapıldıktan sonra para temiz bir hale gelmiş oluyor.