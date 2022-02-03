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Tv'de bugün ne var? 3 Şubat 2022 Perşembe Kanal D, ATV, Star TV, FOX TV, TRT1, TV8, SHOW TV yayın akışı!

#Tv Yayın Akışı#Tv'de Bugün#3 Şubat 2022 Perşembe Kanal D ATV, Star TV, FOX TV, TRT1, TV8, SHOW TV Yayın Akışı

Ekran başındaki izleyenler tv'de bugün ne var merak ediyorlar. Bu akşam tv'de diziler ve programların yeni bölümlerinin yanında gündüz programları da tv yayın akışı içerisinde yer alıyor. İşte, 3 Şubat 2022 Perşembe Kanal D, ATV, Star TV, FOX TV, TRT1, TV8, SHOW TV yayın akışı!

1/7Tvde bugün ne var 3 Şubat 2022 Perşembe Kanal D, ATV, Star TV, FOX TV, TRT1, TV8, SHOW TV yayın akışı

Her gün izlenme rekorları kıran dizive programların tv yayın akışı içerisinde yer alıp almadığı merak ediliyor. Televizyon severler bugün tv'de ne var araştırmalarına devam ediyorlar. Peki, 3 Şubat 2022 Perşembe Kanal D, ATV, Star TV, FOX TV, TRT1, TV8, SHOW TV yayın akışında ne var? İşte bugün tv'deki diziler ve programlar...

2/7KANAL D YAYIN AKIŞI

KANAL D YAYIN AKIŞI

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Camdaki Kız

22:45 Regaib Kandili Özel

3/7STAR TV YAYIN AKIŞI

STAR TV YAYIN AKIŞI

09:45 Sabahların Sultanı Seda Sayan

13:00 Gerçeğin Peşinde

16:00 Kaderimin Oyunu

18:30 Star Haber

20:00 Kolonya Cumhuriyeti

22:30 Kolonya Cumhuryeti (Tekrar)

4/7ATV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Zamanlar Çukurova

5/7TRT1 YAYIN AKIŞI

TRT1 YAYIN AKIŞI

08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)

12:15 Şefin Özel Konuğu (Altyazılı)

13:15 Beni Böyle Sev

16:30 Seksenler (Altyazılı)

18:45 Ana Haber (Canlı)

19:10 İddiaların Aksine

19:15 Regaib Kandili Özel (Canlı)

21:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)

6/7SHOW TV YAYIN AKIŞI

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:15 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

12:15 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Asla Vazgeçme

18:10 Senin Hayatın

18:45 SHOW Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

7/7TV8 YAYIN AKIŞI

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:15 Survivor All Star

13:30 Survivor Panorama

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

19:15 Survivor All Star

21:00 Kırmızı Oda

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#Tv Yayın Akışı#Tv'de Bugün#3 Şubat 2022 Perşembe Kanal D ATV, Star TV, FOX TV, TRT1, TV8, SHOW TV Yayın Akışı