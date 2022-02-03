Tv'de bugün ne var? 3 Şubat 2022 Perşembe Kanal D, ATV, Star TV, FOX TV, TRT1, TV8, SHOW TV yayın akışı!

Her gün izlenme rekorları kıran dizive programların tv yayın akışı içerisinde yer alıp almadığı merak ediliyor. Televizyon severler bugün tv'de ne var araştırmalarına devam ediyorlar. Peki, 3 Şubat 2022 Perşembe Kanal D, ATV, Star TV, FOX TV, TRT1, TV8, SHOW TV yayın akışında ne var? İşte bugün tv'deki diziler ve programlar...