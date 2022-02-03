Tv'de bugün ne var? 3 Şubat 2022 Perşembe Kanal D, ATV, Star TV, FOX TV, TRT1, TV8, SHOW TV yayın akışı!

Her gün izlenme rekorları kıran dizive programların tv yayın akışı içerisinde yer alıp almadığı merak ediliyor. Televizyon severler bugün tv'de ne var araştırmalarına devam ediyorlar. Peki, 3 Şubat 2022 Perşembe Kanal D, ATV, Star TV, FOX TV, TRT1, TV8, SHOW TV yayın akışında ne var? İşte bugün tv'deki diziler ve programlar...
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Camdaki Kız
22:45 Regaib Kandili Özel
09:45 Sabahların Sultanı Seda Sayan
13:00 Gerçeğin Peşinde
16:00 Kaderimin Oyunu
18:30 Star Haber
20:00 Kolonya Cumhuriyeti
22:30 Kolonya Cumhuryeti (Tekrar)
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Zamanlar Çukurova
08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:30 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)
12:15 Şefin Özel Konuğu (Altyazılı)
13:15 Beni Böyle Sev
16:30 Seksenler (Altyazılı)
18:45 Ana Haber (Canlı)
19:10 İddiaların Aksine
19:15 Regaib Kandili Özel (Canlı)
21:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)
08:00 Bu Sabah
10:15 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
12:15 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Asla Vazgeçme
18:10 Senin Hayatın
18:45 SHOW Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
07:15 8’de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 Survivor All Star
13:30 Survivor Panorama
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
19:15 Survivor All Star
21:00 Kırmızı Oda