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TV'de bugün ne var? 29 Ocak 2022 Kanal D, Star TV, ATV, Fox TV, TRT1, TV8, Show TV yayın akışı

#TV'de Bugün Ne Var#29 Ocak#Tv Yayın Akışı

29 Ocak Cumartesi tarihinde yayınlanacak diziler ve programlar televizyon severle tarafından merak ediliyor. Gün içerisinde yayınlanacak dizi, program, film ve yarışmalara kanalların yayın akışı listesinde yer veriliyor. Peki, bugün TV'de ne var? İşte 29 Ocak 2022 Kanal D, Star TV, ATV, Fox TV, TRT1, TV8, Show TV yayın akışı

1/8TVde bugün ne var 29 Ocak 2022 Kanal D, Star TV, ATV, Fox TV, TRT1, TV8, Show TV yayın akışı

28 Ocak Cuma TV yayın akışına ilişkin detaylar, kanalların resmi adresi üzerinden paylaşıldı. Yayın akışlarına göre, bu akşam 2 dizinin yeni bölümü ekrana gelecek. Ayrıca Şarkılar Bizi Söyler, Maske kimsin sen ve Survivor'ın yeni bölümü izleyicilerle buluşacak.

2/8TVde bugün ne var 29 Ocak 2022 Kanal D, Star TV, ATV, Fox TV, TRT1, TV8, Show TV yayın akışı

07:00 Sihirli Annem

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 Camdaki Kız

16:15 Yargı

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:30 Sınav (Yerli Sinema)

02:45 Hızlı ve Ateşli (Yabancı Sinema)

04:45 Müzik Arası

05:45 Geniş Aile

3/8TVde bugün ne var 29 Ocak 2022 Kanal D, Star TV, ATV, Fox TV, TRT1, TV8, Show TV yayın akışı

07:15 Pulsar

09:30 Çizgi Film Kuşağı

10:00 Burcu İle Hafta Sonu

12:00 Bir Demet Tiyatro

13:45 Kaderimin Oyunu

16:45 Söz

18:45 Star Haber

20:00 Ölümsüz (Yabancı Sinema)

22:00 Ölümsüz (Yabancı Sinema)

00:00 Kaderimin Oyunu

02:45 Söz

05:00 Pulsar

4/8TVde bugün ne var 29 Ocak 2022 Kanal D, Star TV, ATV, Fox TV, TRT1, TV8, Show TV yayın akışı

06:00 Yeni Gelin

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Üç Kuruş

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu (Yabancı Sinema)

02:30 Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu (Yabancı Sinema)

04:45 Aşk Laftan Anlamaz

5/8TVde bugün ne var 29 Ocak 2022 Kanal D, Star TV, ATV, Fox TV, TRT1, TV8, Show TV yayın akışı

08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Memet Özer İle Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

13:00 Kanunsuz Topraklar

16:00 Evlilik Hakkında Her Şey

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Maske Kimsin Sen?

23:00 Elkızı

02:30 Yasak Elma

04:30 Kefaret

06:00 Kadın

6/8TVde bugün ne var 29 Ocak 2022 Kanal D, Star TV, ATV, Fox TV, TRT1, TV8, Show TV yayın akışı

04:20 Kıbrıs Zafere Doğru

06:20 Keloğlan Aramızda (Yerli Sinema)

08:20 Rafadan Tayfa Deniz Macerası (Yerli Sinema)

10:20 Tozkoparan İskender

12:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

15:10 Teşkilat

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

01:40 Alparslan: Büyük Selçuklu

04:00 3’Te 3

05:00 Seksenler

7/8TVde bugün ne var 29 Ocak 2022 Kanal D, Star TV, ATV, Fox TV, TRT1, TV8, Show TV yayın akışı

06:30 Bir Zamanlar Çukurova

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Yalnız Kurt

13:00 Kardeşlerim

16:00 Yalnız Kurt

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Yalnız Kurt

03:20 Kalp Yarası

05:50 Bir Zamanlar Çukurova

8/8TVde bugün ne var 29 Ocak 2022 Kanal D, Star TV, ATV, Fox TV, TRT1, TV8, Show TV yayın akışı

06:30 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa (Yeni Bölüm)

09:45 Süper 1 Takım

10:45 MasterChef Türkiye

15:00 Yerli Sinema

17:30 Survivor All Star

20:00 Survivor All Star (Yeni Bölüm)

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Kırmızı Oda

03:30 8X8

04:45 Bilginiz Olsun

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#TV'de Bugün Ne Var#29 Ocak#Tv Yayın Akışı