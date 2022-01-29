TV'de bugün ne var? 29 Ocak 2022 Kanal D, Star TV, ATV, Fox TV, TRT1, TV8, Show TV yayın akışı

28 Ocak Cuma TV yayın akışına ilişkin detaylar, kanalların resmi adresi üzerinden paylaşıldı. Yayın akışlarına göre, bu akşam 2 dizinin yeni bölümü ekrana gelecek. Ayrıca Şarkılar Bizi Söyler, Maske kimsin sen ve Survivor'ın yeni bölümü izleyicilerle buluşacak.
07:00 Sihirli Annem
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Camdaki Kız
16:15 Yargı
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:30 Sınav (Yerli Sinema)
02:45 Hızlı ve Ateşli (Yabancı Sinema)
04:45 Müzik Arası
05:45 Geniş Aile
07:15 Pulsar
09:30 Çizgi Film Kuşağı
10:00 Burcu İle Hafta Sonu
12:00 Bir Demet Tiyatro
13:45 Kaderimin Oyunu
16:45 Söz
18:45 Star Haber
20:00 Ölümsüz (Yabancı Sinema)
22:00 Ölümsüz (Yabancı Sinema)
00:00 Kaderimin Oyunu
02:45 Söz
05:00 Pulsar
06:00 Yeni Gelin
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Üç Kuruş
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu (Yabancı Sinema)
02:30 Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu (Yabancı Sinema)
04:45 Aşk Laftan Anlamaz
08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Memet Özer İle Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
13:00 Kanunsuz Topraklar
16:00 Evlilik Hakkında Her Şey
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Maske Kimsin Sen?
23:00 Elkızı
02:30 Yasak Elma
04:30 Kefaret
06:00 Kadın
04:20 Kıbrıs Zafere Doğru
06:20 Keloğlan Aramızda (Yerli Sinema)
08:20 Rafadan Tayfa Deniz Macerası (Yerli Sinema)
10:20 Tozkoparan İskender
12:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
15:10 Teşkilat
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:40 Alparslan: Büyük Selçuklu
04:00 3’Te 3
05:00 Seksenler
06:30 Bir Zamanlar Çukurova
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Yalnız Kurt
13:00 Kardeşlerim
16:00 Yalnız Kurt
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Yalnız Kurt
03:20 Kalp Yarası
05:50 Bir Zamanlar Çukurova
06:30 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa (Yeni Bölüm)
09:45 Süper 1 Takım
10:45 MasterChef Türkiye
15:00 Yerli Sinema
17:30 Survivor All Star
20:00 Survivor All Star (Yeni Bölüm)
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Kırmızı Oda
03:30 8X8
04:45 Bilginiz Olsun