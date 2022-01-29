TV'de bugün ne var? 29 Ocak 2022 Kanal D, Star TV, ATV, Fox TV, TRT1, TV8, Show TV yayın akışı

06:00 Yeni Gelin



10:00 Cumartesi Sürprizi



13:00 Bir Şansım Olsa



14:30 Üç Kuruş



18:45 Hafta Sonu Ana Haber



20:00 Güldür Güldür Show



23:45 Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu (Yabancı Sinema)



02:30 Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu (Yabancı Sinema)



04:45 Aşk Laftan Anlamaz