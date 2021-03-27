TV yıldızı isyan etti: Küçücük bebeğime "çirkin" diyerek insanlıktan çıktınız!
Katıldığı reality şovlarla adını duyuran İngiliz TV yıldızı, sosyal medya üzerinden dört aylık bebeğine yönelen nefret söylemlerine karşı tepkisiz kalamadı. TV ünlüsü "bu tür davranışlar beni insanlığı sorgular hale getirdi" dedi.
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ARKA ARKAYA NEFRET SÖYLEMLERİ
32 yaşındaki İngiliz TV yıldızı Jake Quickenden, dört haftalık oğlu Lion'ın sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarına "çirkin", "tuhaf görünüşlü" ya da "botoksa ihtiyacı var" diye yazanlara yine sosyal medya üzerinden yanıt verdi.
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'BANA YAPSALAR UMURSAMAM'
Jake Quickenden paylaşımına "Geçen hafta bu küçük adama botoksa ihtiyacı olduğu söylendi, çirkin ve tuhaf görünüşlü olduğu söylendi" diyerek başladı. Sonra da şu satırlarla sürdürdü: "Eğer trol'lenmek istemiyorsam sosyal medyadan uzak durmam söylendi hep bana. Şaşırtıcı olan şu ki eğer dört haftalık oğlumun bu şekilde trol'lerle muhatap olmasını istemiyorsam sosyal medyadan uzak durmalıyım."
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'CİDDİ ŞEKİLDE YARDIMA İHTİYAÇLARI VAR'
Kendisine yönelik bu tür eleştirileri umursamadığını belirten Quickenden, bu nefretin henüz dört aylık bir bebeğe yönelmesinin yanlış olduğunu belirterek "bunu yapanların ciddi şekilde yardıma ihtiyacı olduğunu" vurguladı. Jake Quickenden, aslında sosyal medyayı sevdiğini çünkü oranın sevimli insanlarla dolu olduğunu, iyi ya da kötü zamanlarında kendisini desteklediklerini belirtti.
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'SENİ SEVİYORUM EVLAT'
Sosyal medyada mümkün olduğunca "gerçekçi" olmaya çalıştığını anlatan Jake Quickenden "Ama ne yazık ki sosyal medyanın bir de karanlık yüzü var" diye yazdı. Quickenden mesajını "oğlu Lion'ın dört haftalık olduğunu belirtip "Seni seviyorum evlat" diyerek bitirdi.
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DESTEK MESJLARI GELDİ
Quickenden'ın ünlü ya da ünsüz takipçileri onun bu paylaşımına yorum yağdırdı. Bir takipçisi "Oğlun muhteşem" derken bir başkası da bu tür nefret içeren yorumlar yapanları kendisinin de anlamadığını ifade etti. Bir başka takipçisi "İnsanlar zalim" diye yazdı ve şöyle sürdürdü: "Güzellik içten gelir. Çirkin olan biri varsa onlar da bu trollerdir. Sevgilerimi gönderiyorum."
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'BAŞINI DİK TUT'
Bir başka takipçisi de Jake Quickenden'a dünyada çok sayıda kötü insan bulunduğunu ve bunların ekranın ardında kendilerini cesur hissettiğini belirtti. Bu tür kişilere insan denilemeyeceğini de ekleyen bu takipçisi "Başını dik tut, oğlun çok sevimli ve yakışıklı" diye yazdı.
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'BUNU YAPANLAR İNSAN DEĞİL'
Ozzy ve Sharon Osbourne'un oğlu Dan Osbourne da Jake Quickenden'a destek mesajı gönderip "Bu türleri asla anlamayacağız, onlar insan değil" diye yazdı.
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'SAVUNMASIZ BİR BEBEK'
Uzun süredir kameralar karşısında olan Jake Quickenden, kendisine de bu tür nefret söylemleri yöneltildiğini bir röportajda anlatmıştı. "İnsanlar benim sinir bozucu olduğumu söyleyebilirler. Ama bu durum, göz önünde olmayan eşime ya da kendini savunamayacak durumda olan oğluma yöneldiğinde insanlığı sorgular hale geliyorsunuz" diye konuştu.
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32 yaşındaki Jake Quickenden ile 28 yaşındaki sevgilisi Sophie Church'ün Lion adını verdikleri bebekleri bir hafta önce dünyaya gelmişti. Churc'ün eski ilişkisinden olan 6 yaşındaki oğlu da çiftle birlikte yaşıyor.