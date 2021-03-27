TV yıldızı isyan etti: Küçücük bebeğime "çirkin" diyerek insanlıktan çıktınız!

DESTEK MESJLARI GELDİ Quickenden'ın ünlü ya da ünsüz takipçileri onun bu paylaşımına yorum yağdırdı. Bir takipçisi "Oğlun muhteşem" derken bir başkası da bu tür nefret içeren yorumlar yapanları kendisinin de anlamadığını ifade etti. Bir başka takipçisi "İnsanlar zalim" diye yazdı ve şöyle sürdürdü: "Güzellik içten gelir. Çirkin olan biri varsa onlar da bu trollerdir. Sevgilerimi gönderiyorum."