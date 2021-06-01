Geç teşhis kabusu: Israr etmeseydi kanser olduğunu bilmeyecekti
Tiroid kanseri olduğu geç teşhis edilen ünlü TV yıldızı, yaşadığı kabusu anlattı. Boğazında fark ettiği yumru için yaptırmak istediği testlerin pandemi nedeniyle altı kez iptal edildiğini anlatan yıldız sonunda gerçek ortaya çıkınca "çok sinirlendiğini" ifade etti.
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Kamera karşısına geçtiği Love Island (Aşk Adası) adlı yapımla adını duyuran 22 yaşındaki Demi Jones, yaşadığı kabusu anlattı.
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Boğazında bir yumru fark eden Demi Jones, bununla ilgili gerekli testleri yaptırmak istedi. Fakat koronavirüs pandemisi nedeniyle yaptırması gereken tahliller tam 6 kez iptal edildi.
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Sonunda bu konuda ısrarlı olup test yaptıran Demi Jones'un boğazındaki yumrunun tiroid kanseri nedeniyle oluştuğu tespit edildi. Tedavisine başlanan yıldızın durumunun iyi olduğu ve tedavisinin olumlu seyrettiği belirtildi. Demi Jones, daha önce gittiği doktorların bu yumrunun zararsız olduğunu söylediğini sözlerine ekledi.
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TV yıldızı yaşadığı kabus dolu iki yılı şöyle anlattı. 2019 yılında boynunda bir yumru hisseden Demi Jones, hemen doktora gitti. Doktorlar bazı kan testleri ve görüntülemeler yaptıktan sonra bunun zararsız bir nodül olduğunu söyledi.
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Fakat bu durum Demi Jones'un içini yine de rahatlatmadı. Bunda üvey babasının başına gelenler de etkili oldu.
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Bu süreçte babası Adrian'ın da dördüncü evre melanoma yakalandığı ortaya çıktı. Babasının hastalığının ortaya çıkışı da kulağında fark ettiği bir yumru sayesinde oldu.
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Demi Jones doktorların kendisine boğazında zararsız bir nodül olduğunu söylemesinden sonra 2020 yılında Love Island adlı yarışmaya katıldı.
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Dikkatli seyircileri boğazındaki şişliği fark edip onu kontrol ettirmesi gerektiği konusunda uyardı. Jones da bunun üzerine tekrar doktora gitmeye karar verdi.
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Fakat, koronavirüs pandemisi nedeniyle test için aldığı altı randevu da hastane tarafından iptal edildi. Jones da daha önce yaptırdığı testlerin sonuçlarına güvenerek bu konuda endişe duymayı bıraktı. Fakat üvey babası Adrian'ın başına gelenler yüzünden bu yumruyla ilgili daha fazla adım atması gerektiğini düşündü.
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Sonunda hastaneye giden Demi Jones'un tiroid kanseri olduğu ortaya çıktı. Yumru, operasyonla alındıktan sonra Jones hastane yatağında çekilen bir fotoğrafını da sosyal medya hesabından paylaştı.
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Genç kadın İngiliz The Sun gazetesine yaptığı açıklamada haberi aldığında ağlayarak annesini aradığını anlattı. Fakat Jones, hastalığının tedavi edilebilir olduğunu ve durumumun da iyi olduğunu belirtti. Demi Jones bir kez daha operasyon geçirecek. Ondan sonra da tedavi için hayatının geri kalanında hormon ilaçları kullanacak.
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Demi Jones, bu yaşadıklarını, insanların tiroid kanseriyle ilgili farkındalıklarını artırmak için anlattığını belirtti. Eğer gittiği ilk doktorun "sorun yok" demesine inanıp tekrar test için ısrar etmeseydi kanserin çok ilerleyebileceğini anlattı. Demi Jones, kısıtlamalar nedeniyle tam 7 ay boyunca hastanelerin kendisine randeu vermediğini ancak kendisinin bu konuda ısrarlı olduğunu sözlerine ekledi.
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Demi Jones, boğazında ameliyat iziyle çekilen bir pozunu da sosyal medya hesabından paylaştı.