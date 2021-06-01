Geç teşhis kabusu: Israr etmeseydi kanser olduğunu bilmeyecekti

Genç kadın İngiliz The Sun gazetesine yaptığı açıklamada haberi aldığında ağlayarak annesini aradığını anlattı. Fakat Jones, hastalığının tedavi edilebilir olduğunu ve durumumun da iyi olduğunu belirtti. Demi Jones bir kez daha operasyon geçirecek. Ondan sonra da tedavi için hayatının geri kalanında hormon ilaçları kullanacak.