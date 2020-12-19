Kaç kere söyleyebilirim, yüzümde hiç estetik yok!

HERKES İŞİNE BAKSIN Chloe Simms, bazı kozmetik tedaviler gördüğünü ama bunların operasyon olmadığını belirtti. Kendisine yönelik olarak "Ruh sağlığını kontrol ettirmeli, yüzüne çok fazla estetik operasyon yaptırıyor" yorumu yapanlara da ateş püskürdü Simms.