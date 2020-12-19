Kaç kere söyleyebilirim, yüzümde hiç estetik yok!

TV yıldızı sosyal medyada yüzüne durmadan estetik operasyon yaptırdığını ileri sürenlere ateş püskürdü.
Backgrid UK, Instagram, Twitter
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KAÇ KERE SÖYLEMEM GEREK!
Onlara yanıt vermek için de kendi sosyal medya platformunu kullanan yıldız "Daha kaç kere söyleyebilirim, yüzümde estetik operasyon yok" dedi.
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SOSYAL MEDYADAN YANIT VERDİ
Kamera karşısına geçtiği The Towie adlı TV şovuyla ünlenen Chloe Simms, yüzüne sürekli olarak estetik operasyon yaptırdığı iddialarına Instagram sayfasından paylaştığı bir videoyla yanıt verdi.
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BAZI YORUMLARI SİLDİ
Simms, bıçak altına yatıp yüz hatlarını değiştirdiği yolundaki iddiaları yalanladı. 38 yaşındaki Simms "Yüzümde estetik yok. Biraz önce sosyal medya sayfama yapılan bazı yorumları silmek zorunda kaldım" dedi.
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YÜZÜMÜN KEMİK YAPISINI DEĞİŞTİRMEDİM
Simms sözlerini "Kaç kere söyleyebilirim, yüzümden estetik operasyon geçirmedim. Cerrahi, yüzünüzdeki kemiklerin yapısını değiştirir" diye devam etti. Kendisinin böyle bir işlem yaptırmadığını savundu.
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HERKES İŞİNE BAKSIN
Chloe Simms, bazı kozmetik tedaviler gördüğünü ama bunların operasyon olmadığını belirtti. Kendisine yönelik olarak "Ruh sağlığını kontrol ettirmeli, yüzüne çok fazla estetik operasyon yaptırıyor" yorumu yapanlara da ateş püskürdü Simms.
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BİR AKRABAM DA KÖTÜ YORUM YAPTI
Simms, genellikle kadınların ve yaşlı erkeklerin sosyal medya paylaşımlarına korkunç yorumlar bıraktığını belirtti. Bu kötü yorumları bırakanlardan bir tanesinin de bir akrabası olduğunu sözlerine ekledi.
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'YÜZÜMÜ SEVİYORUM'
Bugüne kadar sahip olduğu yüz sayesinde geldiğini vurgulayan Chloe Simms, "Yüzümü seviyorum" diyerek herkesin kendi işine bakmasını önerdi.
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ESKİ FOTOĞRAFI SOSYAL MEDYADA DOLAŞIYOR
Bir süredir sosyal medyada Chloe Simms'in çok eski bir fotoğrafını paylaşan bazı kişiler, onun estetik operasyonlar sayesinde ne kadar değiştiğini ileri sürüyordu.