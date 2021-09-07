TV yıldızı Brielle Biermann bıçak altına yattı: Pizza yemek için gün sayıyorum!
Kamera karşısına geçtiği Don't Be Tardy adlı reality şovla tanınan Amerikalı TV yıldızı Brielle Biermann, geçirdiği zorlu operasyonun ardından toparlanma sürecine girdi.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
DAHA İYİ NEFES ALABİLİYORUM
TV yıldızı Kim Zolciak'ın kızı olan 24 yaşındaki Brielle Bierman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda halk arasında 'çift çene ameliyatı" olarak bilinen "bimaksiller osteotomi" geçirdiğini açıkladı. Bierman paylaşımında "daha şimdiden yüz simetrimin düzeldiğini hissediyorum ve çok daha iyi nefes alabiliyorum" mesajını yazdı.
2
'BEBEĞİMLE GURUR DUYUYORUM'
Annesi Kim Zolciak'ın bir sosyal medya paylaşımında "Bebeğimle çok gurur duyuyorum. Tam bir savaşçı!" diye tanımladığı Brielle Biermann, operasyondan sonra uygulanan sıvı diyetle 13 kilo kaybettiğini belirterek tüm zorluklarına rağmen bu operasyonu geçirdiği için kendisini mutlu hissettiğini belirtti.
3
'EN ZOR KISIM GERİDE KALDI'
Biermann sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Operasyonu yaptırdığım için çok mutluyum. En zor ve acılı geçen ilk iki haftayı atlattım! Şimdiden daha uyumlu hissediyorum. Operasyon öncesinde uyurken horluyor ve ağzımdan nefes almak zorunda kalıyordum ama şimdi kolayca nefes alabiliyorum” diye yazdı.
4
OPERASYONA GÖTÜREN SÜREÇ
Instagram sayfasında 1.6 milyon takipçisi bulunan Biermann paylaşımında "9 yaşıma kadar baş parmağımı emdim, bu da ağzımın çatısını çok daralttı ve aşırı fazla ısırmam dişlerimin hiçbir şekilde temas etmemesine neden oldu" diyerek kendisini bu operasyona götüren süreci özetledi.
5
'PİZZA'YI ISIRMAK BİLE İMKANSIZDI'
Biermann: 'Pizzayı ısıramamanın nasıl bir şey olduğunu hiç düşündünüz mü? Ya da bir hamburgerdeki soğanı ısırmaya mı çalışıyorsunuz? Benim için imkansızdı. Çiğnememe yardımcı olması için her defasında dilimi kullanmak zorunda kalırdım ve her yediğimde neredeyse boğulurdum. Peki ya bazılarınızın şikayet ettiği o pelteklik? Onu da üst dişlerimin alt dişlerimden önde olmasına borçluyum’ şeklinde konuştu.
6
DOKTORLARIN UYARISI
Biermann, geçen Kasım ayında diş teli takmaz ve ameliyat olmazsa dört arka dişini kıracağı ve 27 yaşına geldiğinde bir daha asla yemek yiyemeyeceği konusunda uyarılmıştı. Briele Biermann'ın diş ameliyatı, 23 Ağustos'ta Atlanta'daki Midtown Emory Üniversitesi Hastanesi'nde çene cerrahisi uzmanları Amy Kuhmichel ve Glenn Maron tarafından yapıldı.
7
'ŞIRINGADAN BESLENMEK ZOR'
Biermann, her ne kadar iyileşiyor olsa da yine de operasyon sonrasında özellikle de beslenme konusunda zorluklar yaşadığını saklamadı. Biermann yaptığı paylaşımda "bir şırıngadan beslenmenin gerçekten zor olduğunu ama şimdi bebek kaşıklarına geçtiğini" de ifade etti.
8
PİZZA YEMEK İÇİN GÜN SAYIYOR
Sosyal medya takipçilerinden "karışık tadı güzel olan yemek tariflerini" isteyen Biermann, üç ay içinde pizza yemek için gün saydığını anlattı.
9
ANNESİ DE TV YILDIZI
Bu arada Brielle Biermann ve annesinin ilginç hayat öyküsünü de hatırlayalım. Şu anda 48 yaşında olan ve rol aldığı reality şovlarla tanına Kim Zolciak, kızı Brielle'yi dünyaya getirdiğinde 18 yaşındaydı.
10
ÜVEY BABASI EVLAT EDİNDİ
Adını bir sır gibi gizlediği erkek arkadaşıyla ilişkisinden dünyaya getirdiği kızı Brielle'yi, ikinci eşi Kroy Bierman 2013 yılında evlat edindi.
11
ÇOK ÇOCUKLU AİLE
Kim Zolciak ile Kroy Biermann'ın evliliklerinden Ariana (19) Kroy Jr (11) Kash (9) adlı çocuklarının yanı sıra 7 yaşında Kaia ve Kane adlı ikizleri de var.
12
BİMAKSİLLER OSTEOTOMİ NEDİR?
Gelelim Brielle Briemann'ın geçirdiği çift çene ya da bimaksiller osteotomi operasyonuna... Alt ve üst çenenin hem görünümünü düzeltmek hem de işlevini doğru bir şekilde yerine getirmesini sağlamak amacıyla yapılan bir operasyon. Her iki çenenin de işin içine dahil edildiği bu operasyon sırasında çenenin boyutları da değiştirebiliyor. Amacı çene anomalilerini düzeltmektir.