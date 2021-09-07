TV yıldızı Brielle Biermann bıçak altına yattı: Pizza yemek için gün sayıyorum!

'PİZZA'YI ISIRMAK BİLE İMKANSIZDI' Biermann: 'Pizzayı ısıramamanın nasıl bir şey olduğunu hiç düşündünüz mü? Ya da bir hamburgerdeki soğanı ısırmaya mı çalışıyorsunuz? Benim için imkansızdı. Çiğnememe yardımcı olması için her defasında dilimi kullanmak zorunda kalırdım ve her yediğimde neredeyse boğulurdum. Peki ya bazılarınızın şikayet ettiği o pelteklik? Onu da üst dişlerimin alt dişlerimden önde olmasına borçluyum’ şeklinde konuştu.