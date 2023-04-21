TV YAYIN AKIŞI 21 Nisan 2023 || Bayramda tv'de neler, hangi diziler var? Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT1, Fox ve TV8 yayın akışı ve tv rehberi

TV yayın akışı, kanalların resmi internet sayfalarından yayınlandı. Bayramın birinci günü birbirinden iddialı dizi, film ve yapımlar ekranlarda yayınlanacak. Bugün tv'de Yıldız De Bana eğlence programı Kanal D'de yayınlanacak. Bayram nedeniyle bu hafta sonu dizilerin tekrar bölümleri ekrana gelecek. Ayrıca, Güldür Güldür Show ve Survivor 2023 yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşacak. Peki, 21 Nisan bayramda televizyonda neler var? İşte, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT1, Fox ve TV8 yayın akışı 21 Nisan 2023 Cuma!