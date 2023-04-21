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TV YAYIN AKIŞI 21 Nisan 2023 || Bayramda tv'de neler, hangi diziler var? Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT1, Fox ve TV8 yayın akışı ve tv rehberi

Güncelleme Tarihi:

#Tv Yayın Akışı#Bugün Tv'de Ne Var#Bayramın 1.Günü Televizyonda Ne Var
Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2023 12:23

21 Nisan 2023 bayramın birinci günü tv yayın akışı listesi belli oldu. Bayramda ekran başında sevdiği dizileri ve eğlenceli programlarını izlemek isteyen ekran başındaki izleyici kitlesi bugün tv'de ne var, bayramda hangi diziler ve programlar var merak ediyorlar. Bu hafta sonu Ramazan Bayramı nedeniyle bazı dizilerin yeni bölümleri ekranlarda olmayacak. Peki, Yargı yeni bölüm bu hafta var mı? Gönül Dağı bu hafta olacak mı? Bayramda tv'de neler, hangi diziler var? 21 Nisan 2023 Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT1, Fox ve TV8 yayın akışı ve tv rehberi

1/8TV YAYIN AKIŞI 21 Nisan 2023 || Bayramda tvde neler, hangi diziler var Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT1, Fox ve TV8 yayın akışı ve tv rehberi

TV yayın akışı, kanalların resmi internet sayfalarından yayınlandı. Bayramın birinci günü birbirinden iddialı dizi, film ve yapımlar ekranlarda yayınlanacak. Bugün tv'de Yıldız De Bana eğlence programı Kanal D'de yayınlanacak. Bayram nedeniyle bu hafta sonu dizilerin tekrar bölümleri ekrana gelecek. Ayrıca, Güldür Güldür Show ve Survivor 2023 yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşacak. Peki, 21 Nisan bayramda televizyonda neler var? İşte, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT1, Fox ve TV8 yayın akışı 21 Nisan 2023 Cuma!

2/8KANAL D YAYIN AKIŞI

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Asi
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
12:30 Arda’nın Ramazan Mutfağı
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Yıldız De Bana
23:15 Kutsal Damacana (Yerli Sinema )
01:15 Kutsal Damacana

3/8STAR TV YAYIN AKIŞI

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Toprak İle Fidan
17:00 Söz
18:15 Star Ana Haber
19:00 Yalı Çapkını (Özel bölüm)
20:00 Yalı Çapkını
00:15 Çöp Adam

4/8ATV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Ateş Kuşları
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Ateş Kuşları (Tekrar)
23:45 Yıldızlara Doğru (Yabancı Sinema )
02:00 Aldatmak

5/8SHOW TV YAYIN AKIŞI

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Bir Şansım Olsa
08:30 Yerli Sinema İbo İle Güllüşah
10:30 Yerli Sinema Evlidir Ne Yapsa Yeridir
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
20:47 RTÜK Belgesel
00:00 Aile

6/8TRT 1 YAYIN AKIŞI

TRT 1 YAYIN AKIŞI

07:20 Kuşlarla Yolculuk
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
15:35 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Geleceğin Rotası (Yerli Sinema )
21:35 Bayram Havası (Yerli Sinema )
23:55 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı
02:40 Gönül Dağı

7/8TV YAYIN AKIŞI 21 Nisan 2023 || Bayramda tvde neler, hangi diziler var Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT1, Fox ve TV8 yayın akışı ve tv rehberi
8/8TV8 YAYIN AKIŞI

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 Survivor 2023
12:15 Survivor Panaroma
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2023
22:15 Tuzak
02:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

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