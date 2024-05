Tv yayın akıı tüm kanallar listesi güncellendi. Tv'de bugün; Yargı dizisi finale 3 bölüm kala ekranlarda izleyicisiyle buluşacak. Ayrıca NOW TV'de Kirli Sepeti, TRT1'de Teşkilat dizileri yer alacak. Çok Güzel Hareketler 2, Kim Milyoner Olmak İster, Survivor All Star 2024 yarışması ve programları yeni bölümleri yayınlanacak. Peki, bugün tv'de ne var? İşte, Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı 12 Mayıs 2024 Pazar