Tuzla'daki lüks sitede akılalmaz kararlar! 'Asgari ücret cezası' kesmişler

Tuzla'da 250 dairenin yer aldığı lüks sitede, geçici site yönetiminin daire sakinlerine yaptığı iddia edilen uygulamalar adliyeye taşındı. Yaklaşık 250 dairenin bulunduğu lüks sitede vatandaşlar, 'Asgari ücret cezası' adı altında kendilerine cezalar kesildiğini, ödemedikleri takdirde çeşitli bahanelerle araçlarıyla otoparka giremediklerini ve site yönetimi tarafından iş yerlerine şikayet mailleri atıldığını dile getirdi. Yönetimin site içinde daire sakinlerine maske takmamak ve sosyal mesafeye uymamaktan ceza kestiği, çocukların çimlerde oyun oynamasının da yasak olduğu iddia edildi . Site bahçesinde toplanan yaklaşık 70 kişi alkışlar eşliğinde yönetimi istifaya çağırdı.