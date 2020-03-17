Tuzla TOKİ kura çekimi saat kaçta? İstanbul Tuzla TOKİ isim sonuç listesi
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) '100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi' kapsamında İstanbul'da inşa edeceği 10 bin konut için kura çekimi dün başlamıştı. Bugün de devam edecek kura çekiminde adı çıkan vatandaşların ne zaman belli olacağı, söz konusu kura çekimine başvuran vatandaşlar, sosyal medya üzerinden canlı yayınla kura çekimini takip etmek ve sonuçları öğrenmek istiyor. Peki, Tuzla TOKİ kura çekimi saat kaçta? TOKİ kura sonuçları, ne zaman ve nasıl öğrenilir?
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TOKİ'nin İstanbul Tuzla'da inşa edeceği 4 bin 25 konutun kurası dün başladı. İsim listesi canlı yayınla açıklanan kura çekilişine 3+1 evler için bugün devam edilecek. Noter huzurunda yapılacak kuralar, TOKİ 'nin sosyal medya hesaplarından (Twitter, Facebook, YouTube) canlı yayınlanacak. İşte, merakla araştırılan TOKİ kura çekimi ve sonuçları hakkında ayrıntılar...
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100 Bin Yeni Sosyal Konut Projemizde İstanbul projelerimizin kuraları devam ediyor. Bugün, Tuzla projesinde yer alan 3+1 nitelikli 1.725 konut için kura yapılacak. Saat 10:00'da başlayacak kurayı TOKİ'nin Twitter, Facebook ve YouTube sayfalarından canlı izleyebilirsiniz.
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TOKİ'nin yatay mimari anlayışıyla İstanbul başta olmak üzere 81 ilde 2+1 ve 3+1 planında yapacağı 100 bin sosyal konut için 24 Şubat'ta başlayan kuralar İstanbul’da devam ediyor. İstanbul’da ilk olarak Tuzla ilçesindeki 5 bin 750 konut için yapılacak kura çekimi canlı olarak yayınlanıyor.
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TOKİ’nin İstanbul ili Tuzla, Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerindeki toplam 10 bin adet konut için kura çekilişi 5 gün boyunca sürecek.
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TOKİ'nin "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" kapsamında Başakşehir, Tuzla ve Arnavutköy'de inşa edeceği 10 bin konut için 16-20 Mart'ta kura çekimi gerçekleştirilecek.
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Depreme dayanıklı, kimlikli, mahalle kültürünün yaşatılacağı ve yatay mimari esasıyla inşa edilecek sosyal konutlara, Türkiye genelinde vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sosyal konutlara 1 milyon 211 bin 518 başvuru yapıldı.
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Toplamda 375 bin 953 ile en çok başvurunun yapıldığı İstanbul'da kuralar 16-20 Mart'ta çekilecek. Tuzla'da inşa edilecek 5 bin 750 konut için 16-17 Mart'ta, Arnavutköy'deki 3 bin 750 konut için 18-19 Mart'ta, Başakşehir'deki 500 konut için 20 Mart'ta kura çekimi gerçekleştirilecek.
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Küresel bir salgın haline gelen koronavirüse karşı vatandaşların sağlığını korumak için devletin aldığı önlemler doğrultusunda kura çekimleri için tören yapılmayacak. Noter huzurunda yapılacak kuralar, TOKİ 'nin sosyal medya hesaplarından (Twitter, Facebook, YouTube) canlı yayınlanacak.