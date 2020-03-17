Tuzla TOKİ kura çekimi saat kaçta? İstanbul Tuzla TOKİ isim sonuç listesi

TOKİ'nin yatay mimari anlayışıyla İstanbul başta olmak üzere 81 ilde 2+1 ve 3+1 planında yapacağı 100 bin sosyal konut için 24 Şubat'ta başlayan kuralar İstanbul’da devam ediyor. İstanbul’da ilk olarak Tuzla ilçesindeki 5 bin 750 konut için yapılacak kura çekimi canlı olarak yayınlanıyor.